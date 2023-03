Los cinco casos de uso principales

charla gpt Es excelente en muchas tareas, por eso se ha convertido en la revolución de 2023 en el campo de la inteligencia artificial. Por ejemplo, hemos visto cómo ChatGPT crea escaleras para artículos de SEO en muy poco tiempo, ya sea de la manera más sencilla posible o utilizando «colas largas» para llegar al más mínimo detalle. En general, el uso fácil y fundamentalmente comprensible del chatbot desarrollado por OpenAI le permite ser versátil y, en algunos casos, necesario para lograr resultados notables.

Pero, ¿en qué contextos se destacan más? Aquí el Los cinco mejores ejemplos de uso de ChatGPT.

La generación de texto es la fuerza de ChatGPT

No podemos comenzar esta revisión sin mencionar de inmediato Generación de textoSobre todo en el caso de una redacción concisa y con un tono profesional. allá Escribe un email Para cualquier propósito, es uno de los aspectos más destacados de ChatGPT: la solicitud es suficiente, completa con indicaciones sobre la longitud, el asunto y el tono del correo electrónico, para recibir a cambio, y sobre todo sin costo alguno, una oferta final o , en el peor de los casos, que requiere poca intervención para adaptarse al contexto de envío El mensaje al destinatario, especialmente para empresas o relaciones públicas.

Por supuesto, los correos electrónicos no son los únicos textos que ChatGPT produce tan bien. El modelo de lenguaje también es válido en una implementación. ArtículosAimén Textos argumentativos Tratar un tema dado en su totalidad, reuniendo todos los elementos esenciales en su definición. En otras palabras, ChatGPT es excepcional para explicar eventos históricos, conceptos matemáticos o incluso información científica particularmente espinosa.

¿Quieres saber un truco? Si le preguntas a Amnistía InternacionalExplica el tema como si fueras un niño de cinco años.(En inglés, para obtener mejores resultados, «explicar como si tuviera cinco años» después de haber hecho la pregunta principal), y luego procede a aclarar inmediatamente el tema de discusión. Por otro lado, si prefiere otros tonos de la argumento, simplemente agregue el orden exacto a la pregunta: ¡incluso puede pedirle a la IA que responda la pregunta si es un vaquero!

En resumen, lo entiendes: ChatGPT nunca (o casi) deja de escribir textos sobre cómo responder preguntas de varios tipos. Recuerda, eso sí, que su base de datos está limitada a todo lo ocurrido antes de 2021.

Chequeo de gramática

Ya existen herramientas avanzadas que te permiten hacer esto Revisa la gramática del texto., como Grammarly o QuillBot. Sin embargo, ChatGPT también es un excelente servicio gratuito que le permite verificar manualmente cualquier error ortográfico o léxico en un trabajo escrito previamente.

Si bien ChatGPT puede corregir la mayoría de estos errores, Sin embargo, no es la herramienta ideal para esto.. Después de todo, no tiene el mismo nivel de precisión o privacidad que un validador dedicado como Grammarly mencionado anteriormente, y puede perder algunos detalles o informar falsos positivos. A pesar de sus limitaciones, el bot de chat de OpenAI puede ser útil para mejorar su escritura y modificar la estructura y la sintaxis del texto para darle al producto final una sensación diferente.

¿Puede reemplazar el control humano? Por supuesto que no, pero ni siquiera las alternativas sintácticas y ad hoc logran este objetivo. Sin duda, un profesor, o simplemente un hablante nativo con excelente vocabulario y gramática, hace un mejor trabajo, entendiendo el contexto del texto y explicando su propósito.

escribir código

Desarrolladores de todo el mundo ya han probado el Generative Generative Pre-trainer Transformer que ofrece OpenAI para escribir códigoSalta al mundo de la programación asistida por IA. Generar códigos de escritura de ChatGPT para nosotros es fácil: solo solicite atención como entrada y, en poco tiempo, recibirá la base de código útil para ejecutar su programa, sitio web, aplicación u otro servicio.

Pero, ¿es esta una solución efectiva? En realidad, no: aunque ChatGPT puede generar código de trabajo (o más bien, devolver resultados que coincidan con los scripts aprendidos de otros desarrolladores), no reemplaza la práctica y el aprendizaje. De hecho, la comunidad de desarrolladores de Stack Overflow tuvo que prohibir ChatGPT para la depuración porque no estaba optimizado o contenía errores. Entonces, queda claro Obligación de revisar códigos generados por el chatbot Con la ayuda de un experto, una comprensión detallada de los conceptos y algoritmos utilizados.

Actualmente, la inteligencia artificial puede reemplazar a los humanos en la escritura de funciones simples, sin embargo No reemplazará a los programadores e ingenieros.; A lo sumo, podrá servir como asistente de alto nivel tanto para los desarrolladores en ciernes como para aquellos que ya han acumulado experiencia sobre sus hombros.

Piensa en nuevas recetas.

Luego llegamos a usos más específicos pero que tanto gustan a los usuarios, y sobre todo a sugerir recetas. Aquellos que no tienen mucha experiencia en la cocina pueden confiar en ChatGPT para obtener un poco de ayuda con la cocina. Prepara excelentes platos con los ingredientes disponibles.. Simplemente proporcione la lista de estos al chatbot, y tal vez establezca la dificultad máxima para la receta, para que no se pierda de inmediato.

Además, la IA también puede organizar comidas o cenas de una semana completa para un grupo de personas, identificando preferencias o necesidades dietéticas, incluidas las alergias. Por otro lado, si no tienes los ingredientes en casa, no se perderá uno a la salida Lista de la compra Con la cantidad justa de productos a comprar de acuerdo a sus deseos o planes de negocios.

Programar entrenamientos

Finalmente, si quieres empezar a cuidar tu cuerpo y mantenerte en forma, ChatGPT te permite hacerlo Planifica sesiones de entrenamiento semanales completas. Para ello basta con la elaboración de un «plan de entrenamiento» de un determinado número de horas al día y días a la semana, de manera que el resultado sea plan de entrenamiento Equilibrado y completo, involucrando cada parte del cuerpo.

Además de los entrenamientos, ChatGPT también ofrece una dieta básica que se debe seguir para perder peso o para obtener los resultados determinados por el plan de entrenamiento de manera óptima. A pesar de las capacidades de la inteligencia artificial, Sin embargo, se recomienda confiar en un especialista. Si tiene la intención de seguir adelante, el consejo correcto para la combinación correcta de ejercicios y comidas.