Los burros son los pobres Eldorado en una Venezuela sin gasolina

¿Cómo se puede entender Venezuela, la reserva de petróleo más grande del mundo con 300 mil millones de barriles (certificada por British Petroleum en 2012)?‘Arabia Saudita, ¿ya no hay concesionarios que vendan gasolina a propietarios de automóviles o motocicletas?

Burrero gana más que un educador

«Donde termina la lógica, comienza Venezuela», con una sonrisa amarga, Giancarlo, un italiano, volvió a vivir en su propia terracota desde 2018 después de 40 años en Sudamérica. De hecho, la catástrofe de las políticas industriales del chavismo durante más de veinte años fue el principal motivo de la destrucción de todas las refinerías que operaban en el país. El resultado es que la pequeña cantidad de gasolina que ahora circula en Venezuela proviene del régimen iraní, a pesar de las sanciones estadounidenses, por lo que es un «intento titánico» de llenar la ciudad petrolera más moderna de Venezuela, Maracaibo (como todos la llamaban, la apogeo de los sesenta y setenta).

Por esta razón, desde hace dos años, el segmento creciente del tráfico de mercancías de Venezuela viene confirmado por los burros muy clásicos. BurreroEn un país donde el salario máximo mensual de un profesor universitario es igual a 10 euros, es ahora la envidia de muchos, el «conductor» más tranquilo. Por ejemplo, Tony Mansalvo, de 30 años, un Burrero Felizmente, Julia trabaja con su burro y carro atado en Maracaibo, la capital del estado petrolero, destruida por Savismo porque es tradicionalmente anti-Savista como Táchira. Está feliz de ganar entre $ 10 y $ 15 por día (como todos los demás en Venezuela, paga y se le paga en dólares), y explica con orgullo que «50 veces más que un profesor universitario» es «suficiente para mantener a tres familias». .

«Mantengo a tres familias» con el burro

«La gasolina no está disponible en este momento», explica Tony. Veces. “Por eso tuve que vender mi auto. Mi familia casi se muere de hambre porque estacioné el auto allí y no hicieron nada. Entonces me dije: ‘La venderé y compraré un burro’», una acertada decisión de ir Trabajar de acuerdo con los estándares venezolanos y ganar bien. «Me cuesta $ 200, un carrito y todo», dice, atacando al fiel animal que está a su lado y usándolo para convertirse en un valioso apoyo para llevar a casa unos dólares todos los días. “Recoger plástico, reciclar, llevar” agua a la comunidad cuando no se va a los grifos. Como en muchas partes del país, el problema diario en Marakaipo es la escasez de luz todos los días.

Tony eligió este tipo de trabajo hace un año y se dio cuenta de que no tenía otra opción, y hoy cuida a su burro como él mismo porque necesita seguir manteniendo a las familias que necesita. Dependen de él. “Pagan $ 10, $ 15 por día, yo compro un poquito, un kilo de arroz para cada uno, un huevo para mi mamá y mi tía, así puedo mantener a tres familias”, repite. Al parecer, una parte de lo recaudado se utiliza para dar heno al burro, que da por la mañana, y maíz por la tarde. Luego, el domingo, cuando Monsalvo y su burro están descansando, lo baña como a un hijo.

La locura del fallido sistema, Savista One

Venezuela tiene una población de 26 millones (seis millones han abandonado el país por inanición en los últimos 5 años) y el precio promedio es de 70 dólares el barril –‘El Orinoco tiene un valor bituminoso más alto, unos dólares menos que la lista de la OPEP, es decir, uno en cada Venezuela. «La riqueza al nacer ”equivale a unos 12 mil barriles de petróleo, lo que se traduce en dólares y genera casi un millón de dólares. Cómo manejar a los pobres – 94,5 por ciento de la población es pobre y 75 vive en la miseria – estos complejos, que no incluyen gas natural en el país con reservas certificadas de más de 5,5 mil millones de metros cúbicos, son reales. «Estudio de caso ”porque, de hecho, todos los venezolanos deberían ser millonarios porque son venezolanos. Y, en cambio, hoy ni siquiera tienen gasolina, cuyo costo está subvencionado por el régimen y no cuesta casi nada. La locura del fallido sistema Savista One, hoy tener un burro es sinónimo de «riqueza» para alimentar a la familia.

Aparentemente, en un estado dictatorial y caótico como Venezuela, las autoridades están monitoreando de cerca. Burreros, Quien debe respetar los horarios de trabajo específicos, mantener debidamente todos los documentos del animal, sin violar el tiempo establecido, se incluyen las vacunas de acuerdo con los requisitos de las instituciones de salud. «Tengo todos los documentos, incluida la vacuna, y lo tengo todo», dijo Tony Mansalvo, quien trabaja incluso menos horas de las permitidas por las regulaciones estatales. «Los oficiales me dijeron que podía trabajar de 7 a 11 de la mañana, pero dejé de trabajar a las 10 de la tarde, me dijeron que podía salir a las 3, pero salgo a las 4 o 4. La mitad porque mi Culo que no te cansas El FMI estima que el país con las mayores reservas de petróleo del mundo se quedará sin gasolina para el 2021 y que la renta per cápita será menor en América Latina y el Caribe: 1.627 dólares por detrás de Haití.

Foto de Ansa