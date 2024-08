Los antecedentes que acusan a Meghan Markle – Il Tempo

En Estados Unidos, el príncipe Harry no sabe muy bien cómo ocupar sus días y, sobre todo ahora que se acerca el verano y el trabajo de Meghan Markle está en decadencia, el aburrimiento está creando «enormes tensiones» entre el duque y la duquesa de Sussex. La historia de fondo está firmada por el autor Tom Quinn, un experto en la familia real, quien dice que desde que la pareja se despidió de las obligaciones reales en 2020 para una nueva vida en los Estados Unidos, hay muchas cosas que Harry extraña. Sin sus seres queridos y amigos en el extranjero, el hombre de 39 años habría vivido una vida bastante vacía. El experto dijo al Mirror que los signos del aburrimiento del duque ya estaban presentes desde hacía algún tiempo: “Harry se aburre cada vez más y mira hacia atrás, al otro lado del Atlántico, donde la mayoría de la gente todavía vive con sus amigos de el ejército y la escuela que no… Él nunca los ve porque no quieren visitarlo en los EE. UU., lo que se lo pone difícil a Megan. No es fácil para los Sussex pasar días y semanas sin mucho que hacer. Meghan es muy motivada en el trabajo y no puede culpar a su marido por no ser un genio de los negocios, ya que él sólo creció para ser miembro de la familia real. «Harry no tiene mucho que hacer en su vida diaria».





“Después de pasear al perro y tal vez dar un paseo en coche – continúa Quinn – no le queda más que apoyar a su esposa, que ha estado muy ocupada estos últimos meses lanzando su marca de estilo de vida “American Riviera Orchard” y filmando su próxima serie en Netflix. En cambio, necesita que «Meghan se haya convertido en alguien con una fuerte determinación de triunfar. Todo esto creó enormes tensiones».





De hecho, el Príncipe Harry también ha estado trabajando duro recientemente para promover los Juegos Invictus, junto con varios otros proyectos, incluida su serie documental, lo que podría haber hecho aún más difícil mantenerse en contacto con sus amigos debido a su apretada agenda. Las fuentes dicen que todavía extraña el Reino Unido. La distancia también puede jugar un papel importante en sus amistades, ya que los Sussex viven actualmente en California, a miles de kilómetros de su antiguo hogar de Frogmore Cottage, Reino Unido. La pareja se mudó de la finca de Windsor en 2020 y cambió la exuberante vegetación de Berkshires por las soleadas colinas de Montecito.