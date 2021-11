Lorenzo Amoruso y el recuerdo de su hijo

El exfutbolista Lorenzo Amoroso, compañero de la ex Miss Italia Manila Nazzaro, uno de los protagonistas de esta versión del Gran Hermano Vip, recordó a través de una publicación de Instagram, el drama que vivió cuando Manila perdió al hijo que esperaban.

Lorenzo Amoroso y Manila Nazzaro Entre las parejas más bellas de la televisión italiana y también en estos meses, por su participación en hermano mayor vipDemuestran que son una pareja inseparable. Los dos se quieren mucho y junto con muchos momentos hermosos, lamentablemente tuvieron que afrontar momentos menos fáciles. Como el año pasado, por ejemplo, cuando Manila perdió inesperadamente a un niño El que llevaba en su vientre y el que esperaba Lorenzo. Un drama que Soup contó varias veces dentro de la casa y que el compañero quiso recordar a través de una publicación en Instagram:

Esta semana del año pasado perdimos a nuestro bebé y luego de la muerte de mi amado padre este fue el peor sentimiento de impotencia y vacío que dejó una cicatriz indeleble en mi alma pero sé que el dolor nos animó aún más a enfrentarnos. Nuestras vidas están cada vez más juntas, cada vez más unidas, cada vez más como una familia. Te amo Manila Nazzaro.

Drama de Manila

Manila Nazarote Ha hablado muchas veces públicamente sobre el drama en el que han estado juntos. Lorenzo Amoroso. Sacar una historia personal para aliviar el dolor pero también para hacer que las muchas mujeres que se han visto obligadas a vivir esta tragedia se sientan menos solas:

El 17 de noviembre (versión 2020) para una verificación, encontramos que El corazón del niño que esperaba no latía, por lo que inicialmente se asumió que tomaría más tiempo. Lorenzo se dio cuenta de inmediato de que no había nada más que hacer mientras yo no quería estar seguro, aún podía sentirlo por dentro, mi cuerpo certeza. Luego, otro examen mostró que el embarazo se interrumpió a las nueve semanas.

Manila ha contado repetidas veces a sus compañeras de piso en Cinecittà sobre esta mala experiencia y no faltaron las lágrimas. Manila Ella vive con su pareja Lorenzo Amoroso y los hijos de su ex marido, Francesco Cusa, también ex futbolista como Amoroso.

