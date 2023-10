Loredana Berti vs. Massimiliano Varese: “Ella lo quería estrangular” | Pánico tras su actuación

La actuación de Farris despierta algo poderoso en la Reina del Rock: su reacción es generalizada y el público se vuelve loco.

Actor ya conocido. Massimiliano Varese En este período alcanzó la cima de su popularidad gracias a su participación en el reality show más seguido en Italia, Gran Hermano.

Después de que él entró a la casa, sucedieron muchas cosas, despertando un gran interés entre la audiencia dividida en la casa. Aficionados Y Detractores VIP.

Su supuesto interés en el participante Heidi, Pero sobre todo el odio fuerte, declarado y mutuo hacia la actriz Beatrice. almendra, Querían decir que Massimiliano era central para ciertas dinámicas dentro de la sociedad. casa De Cinchetta.

Pero en los últimos días se ha hablado de algo muy concreto varía Desde otra perspectiva: pensamientos muy famosos. cantante Fue bien recibido y compartido por algunos internautas, quienes así lo hicieron. Comentó violentamente.

Web e interés por Bertè

varía Y Bertie Parecen dos personas muy distantes: en cambio, hubo un tiempo en el que participaron, aunque en roles diferentes, en el mismo programa.

En esa ocasión particular, Expresión Las palabras de Bertie parecen realmente inequívocas: la red está dividida sobre el significado de lo que dijo el cantante, pregunta Por el locutor luego de que hiciera una expresión cuestionable. Explicación.

La reacción de Loredana Berti

el anillo Esto sucedió en uno de los episodios del programa. amigos famosos, El conocido actor fue reclutado como competidor. La interpretación, específicamente, se trata de una canción. beso de principe, En la que lo intentó el actor: una pieza realmente compleja incluso para profesionales.

Una vez Me di cuenta de Expresión Berti, Michel hunziker, Al finalizar la presentación, le pidió su opinión: “Me imaginé al príncipe saliendo de la tumba en forma de zombie y queriendo… Asfixiarlo: Porque sí, eso no se puede, lo siento pero no pude resistirme. muy cómico, Pero no dependas de estas canciones en tu viaje, elige otras”, dijo la estrella entre risas y con gran sarcasmo. Puede que esta no haya sido la mejor actuación del actor, pero el casting para una pieza tan difícil ciertamente no lo fue. facilitación En el Realización Del rendimiento que puede convencer que cantante tan talentoso Loredana.