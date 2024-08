Longevidad, la receta de Silvio Garattini: «Evitar el mercado farmacéutico. Nunca como en el almuerzo: mis medicinas son el cine, el teatro y las conferencias.

aSara Bitoni

El fundador y presidente del Instituto Mario Negri, de 95 años, se encuentra entre los seis “Grandes Viejos” que recibieron el premio “Grandes Vidas” en Milán.

¿Entonces no debería tratarse? “Hasta ahora hemos orientado la medicina sobre todo hacia tratamientos, tratamientos que claramente han creado un gran mercado. Así nos olvidamos de algo fundamental: no todas las enfermedades caen del cielo, pero muchas de ellas dependen de nuestro estilo de vida. En Italia, por ejemplo, tenemos 3,7 millones de personas que padecen diabetes, una enfermedad que, entre otras cosas, tiene complicaciones que afectan a la visión, el corazón y los riñones. Pero se puede evitar. «Debemos anteponer la prevención».

¿Por dónde empezar?

«De los responsables de la formación. No tenemos una escuela de salud de primer nivel, los directivos a menudo son sólo amigos de los políticos. Necesitamos hablar de salud también en las aulas, una hora a la semana debería ser suficiente. Es ridículo que el Ministerio de Educación no encuentre tiempo para hacerlo. La prevención también debería estar presente en las facultades de medicina. Los médicos deben prescribir no sólo medicamentos, sino también buenos hábitos: caminar al menos 3 kilómetros al día, perder una cierta cantidad de kilogramos. Deberían ser juzgados por los resultados de salud de sus pacientes: cuántos de ellos han dejado de fumar y cuántos ya no son obesos. El otro factor clave es la comunicación”.