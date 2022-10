Londres, el ministro de Salud (con cigarros) ahoga la campaña contra el tabaquismo – Corriere.it

De luigi ipolito

Thrse Coffey, amiga personal de Liz Truss, rechaza el plan para reducir los fumadores a menos del 5% de la población: No le decimos a la gente cómo vivir

ya establecido, a principios de septiembre , causó cierto desconcierto: el ministro de salud es un cigarro, bebedor y seguro con unos kilos de más. Ella misma, Thrse Coffey admitió que no era modelo: Pero no, ella es amiga del Primer Ministro desde hace mucho tiempo. Les Truss quien la acercó a su lado, e incluso le otorgó el grado de viceprimera ministra.

Se le preguntó en la radio sobre el progreso hacia el objetivo del gobierno de convertir a Gran Bretaña en un país. No fumar para 2030 (es decir, reducido a menos del 5% de los fumadores)Covey respondió que no sabía nada porque yo no me había ocupado de esta política específica de prevención: agregó que sus prioridades eran más bien Ambulancias y listas de espera afectando el sistema nacional de salud.