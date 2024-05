“Lo vi ayer y estaba de buen humor. Hicimos nuevos planes».

«Ayer por la tarde me reuní con el rey en el Palacio de Buckingham y encontré al rey Carlos de buen humor». dice l. mensajero Federico Marchetti , el único italiano (aparte del presidente Sergio Mattarella) que fue invitado a asistir a la coronación del rey un año antes. No es la primera vez que Marchetti, el fundador de Yoox, es recibido en palacio, pero este nombramiento se produce tras meses de preocupación por la salud del rey.

¿Qué más discutió en el Palacio de Buckingham con el sucesor de Isabel II? «Tengo también Compartí con Su Majestad algunos de mis pensamientos sobre el futuro de la Fundación del Rey. Donde me siento como miembro de la Junta Directiva. Finalmente, hablamos muy alegremente sobre Italia, el arte y la cultura”. Italia está en el corazón del Rey, que conoce profundamente la historia del arte en la región de Bel Paese y aprecia todos los matices de nuestra cultura, incluso la cultura gastronómica (en la mesa con Al rey Carlos nunca le falta aceite de oliva y agua con una rodaja de limón y un estimado de jamón italiano).

“Muchos amigos a mi alrededor: Ozwald Boateng, el diseñador y Edward Enninful, ex editor en jefe de Vogue Reino Unido, así como varios administradores del Charles’ Princes’ Trust. He aquí el gran desafío que afronta el rey, que se ha mantenido verdaderamente fiel a su proyecto de una nueva coronación, abierta a la sociedad y a las diversas religiones. rey Como siempre dice el rey: “La importancia de las personas no es lo que representan (aristocracia, poder) sino lo que son”.«, nos dijo Marchetti, todavía «emocionado por decir lo menos por la extraordinaria experiencia de la ceremonia de coronación del Rey».