Lo usamos, pero no tiene nada que ver con Star Trek.

el Teletransportación Siempre ha sido uno de esos sueños considerados inalcanzables. ¿Quién no ha querido teletransportarse en unos instantes a una isla del Caribe o al otro lado del mundo? a imaginario de una pelicula Ciencia ficción que siempre ha fascinado a los humanos. Un sueño hecho realidad ahora realidad. el cuerpo Brian verdede hecho, se ha resuelto rompecabezas Relacionado con la teletransportación y no relacionado con lo que vimos en él. Star Trek.

«puede hacerse»

Profesor de Física y Matemáticas en la Universidad de Columbia, así como co-fundador de la Festival Mundial de la CienciaY Brian verde En las últimas horas ha estado hablando mucho de sí mismo. En un video que circula en redes socialesDe hecho, el físico explica cómo se puede lograr esto Teletransportación.

Video viral

«Soy Brian verdeProfesor de Física y Matemáticas en la Universidad de Columbia y Co-Fundador del Festival Mundial de la Ciencia – dice V.I video quien hace sus rondas web -. La teletransportación es una de las ideas más extrañas del mundo. Pero ahora hay una versión que los físicos usan habitualmente. Nadie transporta personas de un lugar a otro. Pero el Física Nos permite teletransportar partículas individuales. Podemos llevar una partícula a algún lugar y luego, en cierto sentido, teletransportarla a otro lugar. De hecho, podemos crear una copia absolutamente idéntica, con las mismas propiedades y el mismo estado cuántico, en un lugar a cientos de kilómetros de distancia.

«de aquí para allá»

Brian verde Continúa explicando lo que está sucediendo en la física, en relación con Teletransportación: «Esto significa, en esencia, que la partícula ha pasado de aquí para allá. El proceso, de hecho, destruye la partícula que queríamos teletransportar haciéndola aparecer en el lugar de destino. allá partícula existente, al final proceso, de hecho es él quien se recrea en una nueva posición. Una práctica que muchos ya están utilizando. Hay un físico muy inteligente, Antón Zellinger Cosa que hace de forma habitual. Transporta partículas de Tenerife a Palma. Pero la pregunta, en este punto, surge automáticamente… ¿sería posible hacer esto con personas o con cosas más grandes?

«¿la gente?»

Brian Greene muestra en su video que esto sucede con las partículas elementales. El cuerpo humano está formado por millones de partículas, por lo que la acción que se realizará será la misma, pero se repetirá para todas las partículas que componen el ser humano. No creo que sea posible, pero no puedes saberlo. Tal vez en 500 o mil años Tal vez también habrá la tecnología adecuada para mover a las personas. ¿Y si hubiera una oportunidad ahora? Puedo asegurarte una cosa: no seré la primera persona en hackear este dispositivo”.

