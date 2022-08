Lo que necesitas saber sobre el Consistorio

Cardenales de todo el mundo. convocado para El sábado 27 de agosto un Consorcio para crear 20 nuevos cardenales16 de ellos tienen menos de 80 años y, por lo tanto, votantes en una posible reunión cóncava.

Este es elOctava Iglesia del Pontificado de Francisco: El Papa se declaró al final Reina coyle Domingo 29 de mayo. «Una vez más, el Papa elige unirse al Colegio Cardenalicio – así leemos en un análisis de Andrea Tornelli, director editorial del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, en Noticias del Vaticano – Obispos de todas las partes del mundo, prefiriendo los partidos y sin tener en cuenta aquellos escaños que tradicionalmente se consideraban «cardenales»».

Cinco de los nuevos cardenales son de nacionalidad italiana: especialmente Obispo de Como Oscar CantonésPrefecto Apostólico de Ulaanbaatar en Mongolia, Monseñor Giorgio Marengoconsulado misionero, nacido en Cuneo, Arzobispo emérito de Cagliari, Arrigo MeglioY el Jesuita Gianfranco Ghirlanda, Profesor de TeologíaY el Monseñor Fortunato Frieza, Canónigo San Pietro. Si los dos primeros son electores, los otros tres tienen más de 80 años (monseñor Melio y el padre Ghirlanda, de hecho, los celebrarán en julio). De los dieciséis electores, 3 son cardenales de Corea y 13 son obispos residentes. los Tres Cabezas Dicastrianas de la Curia Romana Soy el inglés Arthur Roche, Prefecto de la Congregación para el Culto Divino. Lazarus Yoo Hyung-sik de Corea, gobernador del Consejo del Clero; español Fernando Verges Alzaga, Presidente de la Comisión Pontificia para el Estado y Prefectura de la Ciudad del Vaticano. Juntos, Francisco elevó a púrpura: Jean-Marc Avlin, arzobispo de Marsella; Peter Iberi Okpaliki, obispo de Ekolubia, Nigeria; Leonardo Steiner, Arzobispo de Mannhaus, Brasil; Felipe Neri Antonio Sebastiao do Rosario Ferrão, Arzobispo de Goa y Damao, India; Robert W. McIlroy, obispo de San Diego, EE. UU.; Virgilio do Carmo da Silva; Arzobispo de Timor Oriental; Oscar Cantone, obispo de Como, Italia; Anthony Paula, Arzobispo de Hyderabad, India; Paulo Cesar Costa, Arzobispo de Brasilia; Richard Koya Bowber, Arzobispo de Wa, Ghana; William Singh Chi Goh; Arzobispo de Singapur; Adalberto Martínez Flores; Arzobispo de Asunción, Paraguay.

Cardenales italianos: ¿quiénes son?



Monseñor Giorgio MarengoNacido el 7 de junio de 1974 en Cuneo, Italia. De 1993 a 1995 estudió filosofía en el Colegio Teológico del Norte de Italia y de 1995 a 1998 teología en la Pontificia Universidad Gregoriana (Roma). De 2000 a 2006 completó estudios superiores en la Universidad Pontificia Urbaniana, recibiendo una licenciatura y un doctorado en misión. Comenzó su carrera permanente el 24 de junio de 2000 como miembro del IMC y fue ordenado sacerdote el 26 de mayo de 2001. Después de su ordenación sacerdotal ocupó los siguientes cargos: Servicio Pastoral en Mongolia en Arvaiheer (2000-2003); Desde 2003: asignado a la misión en Mongolia (el primer misionero IMC en Mongolia); Desde 2016: Consejero Regional para Asia, Presidente de Mongolia y Sacerdote de la Parroquia de María Madre de la Misericordia en Arvaheer. El 2 de abril de 2020, el Santo Padre Francisco lo nombró Prefecto Apostólico de Ulaanbaatar (Mongolia), de carácter episcopal, y le confirió la Sede Honoraria de Castra Severiana.

Monseñor Óscar Cantone Nació en Ligno, en la provincia y diócesis de Como, el 1 de septiembre de 1950. Después de asistir al Liceo Classico en el Collegio Gallio en Como de padres somascos, ingresó al Seminario Teológico de Como para tomar cursos de teología. El 28 de junio de 1975 fue ordenado sacerdote en Como, su diócesis de origen, de manos de Monseñor Teresio Ferraroni. Durante su servicio sacerdotal, ocupó los siguientes cargos y ministerios: de 1995 a 1986 fue responsable de la revitalización profesional de la diócesis; colaborador pastoral en la parroquia de Santa María Regina en Como; capellán de las Hermanas en el Colegio S. Chiara en Mojic; Profesor de Religión en la Escuela Secundaria de Como; De 1990 a 2005 fue guía espiritual en el seminario diocesano. El 11 de julio de 2000 fue nombrado obispo en honor de Su Santidad. De 2003 a 2005 fue Vicario Episcopal para el Clero en Como. El 25 de enero de 2005 fue elegido para la Diócesis de Crema, y ​​el 5 de marzo del mismo año fue consagrado por Monseñor Alessandro Maggiolini. El 4 de octubre de 2016, el Papa Francisco lo nombró obispo de la diócesis de Como (Italia). Miembro de la Comisión Episcopal para el Clero y la Vida Consagrada, fue visitante de los simposios y delegado nacional al Urdu Virginum. En CCEE es miembro del Comité de Abogacía. En la diócesis de Como, el undécimo sínodo diocesano los llamó «Testigos y misioneros de la misericordia de Dios». Además de sus colaboraciones con revistas espirituales sobre temas profesionales, ha publicado varios libros para jóvenes.

Monseñor Arrigo Melio Nació en San Giorgio Canaves (TO) el 18 de julio de 1942. Después de estudiar en la Escuela de Ivrea y el año preparatorio en la Escuela de Turín, ingresó en la Pontificia Universidad Gregoriana y en el Pontificio Instituto de la Biblia en Roma, obtuvo un título en Teología y fue ordenado sacerdote el 23 de septiembre de 1967. Inicialmente parroquia Vice A, luego párroco en Ivrea, dirigió una «casa de huéspedes» en el mismo centro, y un «Geno-Pistoni» alpino en Gressoney-Saint-Jean . En 1980 se desempeñó como Fiscal General de Atención Pastoral y de 1981 a 1992 como Fiscal General de Ivrea, durante el episcopado de Su Excelencia Monseñor Luigi Petazi. También fue profesor de Biblia en el Colegio Teológico del Norte de Italia, Vicecanciller Nacional de los Scouts y Asistente General de AGESCI, y Asociado Eclesiástico del Instituto Secular para las Misiones del Amor Infinito. Fue elegido Diócesis de Iglesias el 25 de marzo de 1992 y consagrado el 25 de abril del mismo año. El 20 de febrero de 1999 fue trasladado a la diócesis de Ivrea. Periodo en el que ocupó el cargo de Secretario de la Conferencia Episcopal de Piamonte, Presidente del Comité Científico y Organizador de las Semanas Sociales de los Católicos Italianos El 25 de febrero de 2012, el Santo Padre Francisco lo nombró Arzobispo de Cagliari hasta el 16 de noviembre de 2012. 2019.

jesuita Padre Gianfranco Ghirlanda Nacido en Roma el 5 de julio de 1942. Se doctoró en derecho en la Universidad de Roma «La Sapienza» en 1966. Ese mismo año ingresó en la Compañía de Jesús y completó sus estudios teológicos en la Pontificia Universidad Gregoriana. Fue ordenado sacerdote en 1973. Posteriormente obtuvo una licenciatura y un doctorado en derecho canónico de la misma universidad. Desde 1975 ha enseñado derecho canónico en el Instituto de Estudios Religiosos, la Facultad de Teología y la Facultad de Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Gregoriana donde se convertirá en profesor de tiempo completo; De 1995 a 2004 Decano de la Facultad de Derecho Canónico y de 2004 a 2010 será Rector de la Pontificia Universidad Gregoriana. Ghirlanda sirvió a la Santa Sede como asesora de varias congregaciones y consejos: la Congregación de Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica. Complejo de clérigos. el Pontificio Consejo para la Interpretación de los Textos Legislativos; Consejo Pontificio para los Laicos; por la Congregación para la Evangelización de los Pueblos; sínodo de obispos; de los que oran por la doctrina de la fe; Miembro del Dicasterio para la Ciencia, la Familia y la Vida; Obispo y Abogado del Tribunal Supremo de Signo Apostólico; Juez de la Corte de Apelaciones del Estado Vaticano. También participó en la redacción de algunas constituciones apostólicas, publicó varios libros y más de 110 artículos especializados principalmente en derecho canónico, y recibió el doctorado honoris causa por la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de Salamanca.

Monseñor Fortunato Frieza Nació en Roma el 6 de febrero de 1942. En 1966, después de estudiar en la escuela secundaria de Bagnoregio y en el seminario mayor de Viterbo, fue ordenado sacerdote. En 1967 se licenció en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana y en 1977 se licenció en Biblia por el Pontificio Instituto de la Biblia de Roma con una tesis filosófica sobre el libro de Miqueas el Profeta. Fue Sacerdote de la Diócesis de Spiciano y al mismo tiempo Profesor de Biblia en varios institutos teológicos: Pontificia Universidad Gregoriana (como asistente), Colegio Regional La Quercia Viterbo, varios Institutos de Ciencias Religiosas (Albano, Civitacastellana, Viterbo), estudiante internacional de teología de Josephette Morialdo en Viterbo y de los Salesianos en Tierra Santa. En 1983 fue nombrado Secretario General del Sínodo de los Obispos y de 1997 a 2014 fue su secretario adjunto. En 2013, fue nombrado canónigo de la Basílica Papal de San Pedro en el Vaticano, y en 2022 se convirtió en Camarlengo de la Rama de San Pedro en el Vaticano.También ocupó el cargo de asistente espiritual del personal en la Dirección de Salud del Vaticano. e Higiene. asistencia espiritual a las diversas monjas; Capellán del equipo de fútbol de Roma. Sus publicaciones bibliográficas contienen actualmente 123 títulos en el campo de la Biblia.

Cardenales 80+: ¿Quiénes son?

Cuatro mayores de ochenta años también recibirán el Red Hat, por lo que no entrarán en ninguna habitación secreta. Jorge Enrique Jiménez Carvajal, Arzobispo Emérito de Cartagena (Colombia); Arrigo Meglio, arzobispo emérito de Cagliari; el Padre Gianfranco Ghirlanda SI, Profesor de Teología y ex Decano de la Pontificia Universidad Gregoriana; Monseñor Fortunato Frieza, Canónigo de San Pietro.

Honorario de Gante, Monseñor Luc van Looy figuraba inicialmente en la lista de obispos mayores de ochenta años que recibirían el color púrpura en el Concilio del 27 de agosto. Pero le pidió al Papa que lo exonere por no haber actuado con decisión en el pasado en casos de abuso.

«Para evitar que las víctimas de tales abusos se vuelvan a contagiar después de sus cardenales -explica la nota de la Conferencia de Obispos- Monseñor Van Looy pidió al Papa que lo excusara de aceptar este nombramiento. El Papa Francisco aceptó su pedido».

¿Cómo se forma el Colegio Cardenalicio?

Así, el círculo de los cardenales electores se amplía en número respecto al tope de 120 fijado por Pablo VI, como ya ha ocurrido en varias ocasiones. El colegio consta actualmente de 208 cardenales, de los cuales 117 son electores y 91 no electores.

El 27 de agosto, el número aumentará a 229 cardenales, incluidos 132 electores. Dados los últimos tres testimonios, el colegio estará compuesto por 52 cardenales instituidos por Juan Pablo II (11 de los cuales son electores); 64 fueron establecidos por Benedicto XVI (38 fueron electores) y 113 fueron establecidos por Francisco (83 fueron electores).

Desde un punto de vista geográfico, los cardenales se distribuirán de la siguiente manera: Europa, 107 cardenales, 54 de los cuales son electores; las Américas, 60 cardenales, 38 de los cuales son electores; Asia, 30 cardenales, incluidos 20 electores; África, 27 cardenales, 17 de los cuales son electores; Oceanía, 5 cardenales de los cuales 3 electores.

El Consejo de Nuevos Cardenales del sábado 27 de agosto precede a la reunión prevista para el lunes 29 y martes 30 de agosto: todos los cardenales del mundo reunidos en torno al Papa para hablar de la nueva Constitución Apostólica sobre la Curia Romana, «Amshid Evangelium‘, emitido el 19 de marzo, efectivo el domingo 5 de junio, Pentecostés.

