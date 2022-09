Lo que es probable que suceda en los próximos meses

Pizza, verduras, carne y pescado: todos están locos por los alimentos «preparados», según el último informe anual sobre el consumo de productos congelados del Iias (Instituto Italiano de Alimentos Congelados). El sector registró cifras sin precedentes, con un incremento de más del +5% respecto a 2020, con un consumo total superior a las 940 mil toneladas. En Italia se batió un nuevo récord de consumo per cápita de estos productos, que ascendió a 16 kg (frente a los 15,2 kg del año anterior). «El año pasado volvió a ser muy importante para el consumo de productos bajo cero – explica Giorgio Donegani, presidente de Iias – recibimos otra confirmación de cómo los alimentos congelados se han convertido en una parte integral de las opciones alimentarias de todos los italianos». Gracias al nivel de calidad de las materias primas, alto aporte nutricional, amplia gama de productos, practicidad, disponibilidad constante en cualquier época del año y valor anti-desperdicio. En resumen, todos los aman y por una buena razón.

Hasta ahora notas felices. Sin embargo, no es seguro que el futuro sea igualmente halagüeño. ¿la razón? Precios finales. El aumento de los precios de la energía y las materias primas amenaza con pesar sobre los consumidores más de lo esperado, sin mencionar los crecientes problemas de logística y transporte. Si hay un sector intensivo en energía en la industria alimentaria, ese es el sector de los alimentos congelados: de hecho, en las fábricas, la electricidad y el gas se utilizan no solo para el procesamiento y envasado, sino también para el almacenamiento bajo cero de productos terminados. Algunos de los empresarios de este sector vieron aumentos de 1,000 por ciento entre las facturas de diciembre de 2020 y agosto de 2022. El primer paso para los fabricantes fue la decisión de reducir significativamente los inventarios en los almacenes. «Hasta ahora hemos tenido un inventario de productos de 12 meses, y ahora estamos reduciendo la producción a las cantidades necesarias para mantener los pedidos programados. Por supuesto, esto significa perder algunos negocios, no poder aprovechar las oportunidades del mercado, pero para ahorrar no tengo otra opción”, dice Al 24 sustrato único Lorenzo Siritani, director ejecutivo de Salpa di Roseto degli Abruzzi.

Lo peor está por venir. Alguien piensa que la producción se detiene un día a la semana, con despidos relativos. Para ahorrar dinero, hay quienes reemplazan todos los sistemas de iluminación posibles con LED, quienes automatizan las paradas de los motores de los compresores cuando no se necesitan y quienes apuntan a fuentes de energía alternativas, con almacenes automatizados para almacenar productos. La meta de una realidad grande y consolidada como Orogel es llegar a fines de 2023 para cubrir cerca del 40% de la energía que consume de fuentes alternativas.

Pero las empresas del sector están pidiendo al gobierno en primer lugar que tome medidas y ayudas dedicadas a este sector. Un aumento de precios de alrededor del 15 por ciento el próximo año (algunas empresas ya han logrado aumentos del 5 al 7 por ciento este año) es, lamentablemente, un escenario realista. En Italia llegó la “revolución helada” del auge económico, desde América, luego de una década de retraso, la primera línea de alimentos congelados llegó a nuestras tiendas de abarrotes en 1964. Sesenta años después, las nuevas generaciones prefieren preparar comida rápida, porque A pesar del éxito de los espectáculos culinarios, pasa menos tiempo en la cocina. El hecho de que la oferta de alimentos congelados sea cada vez más diversa y saludable ha suscitado un interés creciente en los últimos años por parte de los italianos, que antes la veían con algo más de interés que en otros países, como Alemania y Reino Unido. Habrá que ver si alguna subida del precio final, en el sector intensivo en energía por excelencia, revertirá una tendencia que parecía imparable.