Lo llamé incoherentemente y discutimos, luego volvimos a ser amigos como antes – Corriere.it

Hasta hace unos años las peleas televisadas no eran tan frecuentes. Por eso también causó tanto revuelo el enfrentamiento directo entre Toto Cutugno y yo en el Dopofestival dirigido por Elio. Eso fue en 2008. A altas horas de la noche estaba luchando y en cierto momento le señalé al Toto Cutugno que estaba desafinado.. Redes sociales abiertas. Cotogno avanza amenazadoramente hacia el puesto de periodistas y se dirige a mí: «¿Pero cuándo te vas a jubilar? Lo que dijiste es sólo…»». El público en la sala abuchea y Elio puede intervenir por temor a una confrontación física. En cierto modo lo esperaba. Hace unos años hubo cierta chispa en el «Record Summer» en San Vicente. No perdí los estribos y confesé, con una sonrisa, que tenía mucho interés en verlo actuar ante el público de las ex repúblicas soviéticas, donde le pagaban de más. En resumen, tolero la agresión sin devolver insultos. Ray considera oportuno repetir el enfrentamiento la noche siguiente en horario de máxima audiencia. grabación de escucha máxima.

Las peleas atraen más que las canciones. Bodo, sorprendido, afirma que el público se ha embriagado con este tipo de televisión. A lo largo de los años he aprendido que aparecer en la televisión sin reaccionar es una estrategia que funciona. Y al día siguiente, en los bares, la gente compite para servirte café. Entre bastidores, con Cutugno, excelentes relaciones. Nos perdonaremos en años posteriores.. De hecho, muchas veces los buscaba con Cutugno. Me refiero a un episodio de Scherzi a Parte. en connivencia con la dirección mensajero Creamos una página titulada: «Toto Cutugno Scam Record», donde se criticaba su último disco definiendo al artista como un «improbable jugador errante». Era alrededor de la medianoche y Kiss Kiss Radio presentaba Cutugno. Se ha mostrado la página falsa mensajero. tengo blanqueamiento. En ese momento sonó el teléfono. Aumenté la dosis. Hasta que llegó el lanzamiento de «You are in Scherzi a Parte», estaba demasiado feliz para estar enojado.