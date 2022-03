¿Llega la medicina ligera a amandola? El presidente de la Comisión de Salud, Sibillini, está convencido de esto

2′ de lectura

– “Creo que el regreso de la tan esperada sala médica de Amandola a la ciudad que le corresponde probablemente tendrá lugar dentro de un año y ciertamente no ahora, como les gustaría que creyéramos” – dice de Finanze.

Amandola – ¿Departamento de Medicina o Medicina Ligera en New Amandola Hospital? Esta es la pregunta que se hace la presidenta de la Comisión de Salud de Sibillini, Luisa de Finanze, quien sigue luchando por el derecho a los servicios de salud para la comunidad montañesa que representa. Más que una pregunta, su condena está «basada en información fidedigna» que dice haber obtenido en la zona. «Hablamos de medicina ligera en la época de Livigny y esto viene para Amandola» -afirma- tanto que me pregunto por qué cambiamos la administración regional si nada ha cambiado para nosotros y los planes de Ceriscioli se implementan. «.

“Me enteré de la próxima adquisición en calidad de cedido para utilizar el área FASTA 4 del nuevo equipamiento sanitario, que se construyó en Amandola en el Estadio Deportivo, financiado por Protección Civil, con un coste de más de 3 millones de euros. Finanzi- Estamos siguiendo paso a paso lo que está pasando con respecto al tema del hospital de larga data que se arrastra a expensas de los ciudadanos de nuestras tierras. Pero no quiero entrar en el fondo de la disputa en curso, porque no considero el uso de un instrumento como un argumento agotador, mientras que también pienso que el uso real, que es para ser usado, también debe ser enfatizado.

“Creo que en la estructura que debería albergar la sala de medicina temporalmente, habrá en cambio una estancia hospitalaria prolongada, una atención intermedia, que no tiene nada que ver con lo que era la sala de medicina real de Amandola -continúa-, las razones por las que esto En primer lugar, la ubicación de este edificio que está a más de un kilómetro del diagnóstico radiológico, pero si se supera este obstáculo, la urgente necesidad del Hospital Fermo de un “anexo”, que asegure la posibilidad de utilizar las camas para pacientes subagudos de larga estancia, que cada vez pesan más en el hospital de referencia de Fermo, por lo que creo que el ansiado regreso del pabellón de Medicina Amandola a su ciudad legítima probablemente se produzca dentro de un año y desde luego no ahora, como les gustaría que creyéramos».

