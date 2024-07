Llamado de Roger Waters a que Venezuela «no sea vendida» a Estados Unidos

Músico, cofundador y cantante de la banda de rock Pink Floyd, Roger WatersEl jueves hizo un llamado al pueblo de Venezuela a ir a votar el próximo domingo 28 de julio para reelegir al presidente Nicolás Maduro, para que el país sudamericano pueda «No vendido“A Estados Unidos por la ultraderecha venezolana.

«La razón por la que les envío esta carta hoy es para votar por Maduro, el Presidente Maduro, en las elecciones previstas para el 28 de julio. ¿Por qué? Porque Venezuela les pertenece a ustedes, al pueblo de Venezuela, no a Chevron, con quien (María) Machado quiere hacer un trato para entregar su país.Waters dijo vía X, refiriéndose a la candidatura de su oponente. Edmundo GonzálezQuien no se comprometió a reconocer los resultados el próximo domingo. En este sentido, Waters señaló que hace seis años la ultraderecha venezolana estaba representada por un nombre Juan GuaidóIntentó derrocar al gobierno de Maduro al no reconocer su victoria electoral, y luego intentó crear un estado y una presidencia paralelos que formaban parte de un plan ideado por Estados Unidos.

Waters, que también es un defensor de la causa palestina, advirtió que ahora “Seis años después, hay otra serpiente en la hierba. Se llama Machado y tiene otro títere (…) González, es un títere. «Pero también es un representante del gobierno de Estados Unidos».

«Voten, voten, voten el 28 de julio para que Venezuela no sea vendida, sobre la base de la Doctrina Monroe, a Estados Unidos. Guárdalo para ti, para el pueblo de Venezuela y para mis hermanos y hermanas.«Terminó.

