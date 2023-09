Liga italiana: Inter de Milán 2-1 en directo en el campo – Noticias

Inter de Milán 2-1 en vivo en el campo

Objetivos (Milan) remate con la derecha desde el centro del área.

Inter 2, Milán 1 en el minuto 58. Rafael Leao

Inter de Milán 2-0 en el minuto 38 gracias a Marcus Thuram (Inter) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área penal al ángulo superior derecho. Con la ayuda de Denzel Dumfries.

Inter de Milán 1-0 en el minuto cinco. Henrikh Mkhitaryan (Inter) dispara con la izquierda desde el centro del área, rasante a la izquierda. Con asistencia de Federico Demarco.

Simone Inzaghi no molesta al Inter en el derbi y deja en el banquillo a Davide Fratesi pese a su doblete con la selección. Era una incógnita en los días previos al partido pero Inzaghi prefiere mantener el equilibrio en el centro del campo y confirma casi por completo el once inicial en las tres primeras jornadas, pero prefiere a Acerbe a De Vrij, que se ha mostrado más sólido en los últimos derbis. en el Giroud. El francés, que no ha estado en su mejor momento, está en el once inicial del Milan y formará el trío de ataque rossoneri con Pulisic y Leao. En cambio, Kalulu quedará fuera, tras sufrir una lesión menor en el músculo recto femoral del muslo izquierdo. Tomori está descartado y Pioli confía en Kjaer y Thiao en defensa.

Una imagen de un ratón dice «Estoy fuera de la alcantarilla» y en el reverso está «Circo Internacional» completo con una carta del Rey de Copas y el Dos de Picas. El color del derbi proviene de la coreografía de las curvas. «Estás hablando de nuestra vida en la mirilla, cuando es 10 de junio…», añadió North, añadiendo: «Delicada y complicada». El Sur, jugando fuera de casa, respondió imitando y distorsionando uno de los cánticos más populares del Inter.

