Liga italiana de baloncesto: el líder de la liga, Brescia, pierde ante Cremona. Pizarro, A-2 está cerca

Pizarro está en problemas y cada vez depende más de los resultados de sus rivales; Brescia cae en el derbi con Cremona, y Milán y Bolonia podrían unirse a ellos en el primer puesto. Éxito, que para Fanoli significa salvación matemática. Esto es lo que dice el metraje de la tercera y última jornada de la Liga Italiana de Baloncesto. El Carpegna Prosciutto de Meo Sacchetti continúa durante un cuarto contra Bertram Tortona, que mira directamente a los playoffs. Germani no logró remontar ante el Fanoli, liderado por Bekia y el ex Eboa, que no hacen sentir la ausencia del líder Denegri.