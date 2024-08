Liga Italiana: Cagliari-Roma 0-0 – Lazio Venecia 3-1 Retransmisión en directo – Fútbol

Cagliari – Roma 0-0

Lacio Venecia 3-1

El misterio de De Rossi y Dybala «Por Cagliari con nosotros»



El torneo de Roma, que se disputará en Cagliari, comienza el primer día de la temporada 2024/25.

Pero el mercado todavía domina Trigoria. En particular, la situación relacionada con Paulo Dybala, que está evaluando una importante oferta del Al-Qadisiyah, el club árabe que ha ofrecido por el jugador alrededor de 20 millones de euros por temporada, además de primas, todavía conmueve el corazón de los aficionados giallorossi que También se revelaron con un escrito aparecido en las afueras del Polideportivo de Roma que dice mucho de las ganas de volver a ver a Goya en Roma.

Al igual que la afición, ni siquiera Daniele De Rossi quiere renunciar al argentino que será convocado para el partido fuera de casa en Cerdeña porque «a nivel técnico es un jugador muy fuerte. Sabemos que hay algo ahí». Es un jugador muy fuerte». Se ha hablado pero Paolo está con nosotros, será convocado, se lo he dicho al club y lo que tengo que decir, como entrenador no puedo comentar rumores”, sus palabras respecto a si será utilizado o no. Un partido fuera de casa contra Cerdeña, destacando también que «en la Roma no hay nada y nadie es más importante que la Roma». Este concepto se repitió hace unos días y se ha vuelto a resaltar porque el equipo siempre debe tener prioridad. El inicio del torneo Estamos a mediados de agosto, con la consiguiente necesidad de sumar puntos. Inmediatamente, De Rossi se ve obligado a dejar de lado el mercado de fichajes centrándose únicamente en el terreno de juego, admitiendo el técnico: “Me gustaría poder decir que los que están ahí hoy podría ser el 2 de septiembre, pero no es el caso para nadie «A una persona le pedí que pensara sólo en Cagliari aunque pudiera haber algo que la distrajera, y también le dije que si no sentía «Si les gusta, lo harían para que puedas hablar conmigo». Por tanto, De Rossi pretende empezar de forma contraria a la que acabó el partido, perdiendo 2-1 ante Nicola y luego en el banquillo del Empoli que esta vez, por una extraña casualidad, el técnico romano seguirá encontrándose en a su manera. . El único ausente será Paredes, con Svilar ya ascendido al once titular y una defensa formada por Mancini y N’Dicka en el centro del campo, con Angelino y Celique en las caras. En el centro del campo, Le Vi se unirá a Cristante y al capitán Pellegrini. Mientras que arriba hay espacio para Sule y uno entre Dybala y El Shaarawy, siendo este último el favorito, al menos de inicio. El delantero central será Dovbek, dispuesto a abrazar el legado goleador de Lukaku y también a mejorarlo empujando inmediatamente a la Roma a las zonas altas de la clasificación porque, como declaró el propio De Rossi, el sueño es «recuperarlo». . «El equipo está al más alto nivel posible».

Baroni está dispuesto a darlo todo por la afición



Tres puntos para empezar con buen pie y demostrar que la Lazio ha aprendido de los errores del pasado. De hecho, la derrota ante el Lecce el año pasado fue la primera señal de una temporada que ciertamente no fue emocionante, y esta vez Marco Baroni quiere comenzar fuerte de inmediato porque “llegamos bien en el debut. problema con Gela pero el equipo está bien”. “Estamos preparados. El torneo será difícil como siempre y tendremos que estar a la altura, pero con nuestra afición debemos jugar un partido caracterizado por la unidad y la gran competitividad”. La receta del técnico, que debutará en el banquillo de la Lazio ante el Venecia, es siempre la misma y consiste en trabajo duro y un ambiente cohesionado. Por eso el objetivo es “crear una identidad fuerte en la que todos trabajen juntos”. . Me encanta ver un equipo que lo da todo por sí mismo y por la afición, eso nunca debería irse. Queremos mejorar respecto al torneo del año pasado. «Tienen buenos jugadores», admite Baroni. Sin embargo, el mercado de fichajes queda en un segundo plano, con el técnico de la Lazio centrado únicamente en el partido, admitiendo que «de momento somos estos y seguiremos adelante». Entre los nuevos jugadores también hay un lugar para Boulay Diya, que «es un buen jugador, alguien que puede darnos una gran mano. Diya ha demostrado que sabe marcar goles, tiene capacidad de moverse y me gusta». eso», admite. . En concreto, Baroni empezará con buen pie, y se centrará en lo que actualmente se considera la piedra angular con Providel en la portería y una línea defensiva de cuatro con Lazzari, Romagnoli, Casale y Pellegrini como protagonistas, mientras que en el centro del campo tomarán Guendouzi y Rovella. encima. De cubrirse detrás de Chaouna, Nuslin y Zaccagni a moverse detrás de Castellanos. Todos están dispuestos a dejar su huella en la historia de los biancocelesti conquistando los primeros tres puntos de un torneo que, inevitablemente, no podrá repetir el último torneo.

