Liga de Campeones, resultados de hoy: Real Unión 1-0, Bayern Real 4-3

Una velada de grandes emociones en la Liga de Campeones. Los resultados presentados por Allianz fueron impresionantes, ya que el Bayern aprovechó la mala noche de Onana (que falló el primer gol) y venció al Manchester United por 4-3. La final en el Bernabéu fue impresionante, ya que el Real Madrid logró vencer por primera vez al Unión Berlín de Bonucci en el minuto 94 con el habitual gol de Bellingham. El Arsenal ruge y aplasta al PSV Eindhoven por 4-0 con cuatro goles diferentes. Tiro interior para el Benfica, que – con 10 hombres desde el inicio del partido – cuenta con dos goles del Salzburgo. Finalmente, empate entre Sevilla y Lens (1-1) y entre Galatasaray y Copenhague (2-2) con remontada al final de los turcos.

Real Madrid – Unión Berlín 1-0 — El debut del Unión Berlín en la Liga de Campeones coincide con el debut de Leonardo Bonucci en el club alemán, que será titular en la zaga del Bernabéu. Gosens también está presente desde el primer minuto, mientras que el Real Bellingham se confirma por detrás de Rodrigo y Joselu. Al inicio del partido, el delantero español llamó la atención con tres disparos, aunque no acertó. Con el paso del tiempo, los de Ancelotti ganaron metros y ocasiones, pero en la primera parte el marcador seguía 0-0. En la segunda parte, Goossens puso el 0-1, y en el minuto 50 Rodrygo disparó primero a Rono y luego al palo. A partir de ahí, los blancos cogieron confianza y rodearon el área rival: Joselu (de nuevo de cabeza) y Modric (desde lejos) estuvieron cerca, pero Rono convirtió sus disparos en saque de esquina. Rudiger, Rodrigo y Valverde también lo intentaron, pero el 1-0 no llegó hasta el minuto 94: el impacto decisivo vino del habitual Bellingham, su sexto gol de la temporada, que marcó a portería vacía tras un saque de esquina.

Galatasaray – Copenhague 2-2 — Frente a sus aficionados, los turcos desafían al Copenhague centrándose en un plan de ataque superior 4-2-3-1. En el centro del campo está el ex jugador de la Fiorentina Torreira, y en la línea de ataque Icardi está apoyado por Ziyech, Mertens y Akturtoglu. En la primera media hora, los visitantes lucharon pero resistieron y, en la primera buena oportunidad, se adelantaron: en el minuto 35, Elyounoussi aprovechó una torre en el área para recoger el balón y enviarlo a Muslera. La frialdad de los daneses condena a Icardi y sus compañeros: en el minuto 58, la defensa giallorossi se duerme y el Copenhague se encuentra con dos hombres cara a cara con Muslera. Diogo Gonçalves aprovechó esto, recibió el balón en posición central y anotó el 2-0. El partido cambió hacia el final, ya que el Copenhague se quedó con diez hombres debido a la expulsión de Christiansen (por su segunda tarjeta amarilla). Gala se lanzó al ataque y a los dos minutos empató gracias a Jozy Tite. En el minuto 86, el brasileño pasó el balón a Pouille para poner el 1-2, y momentos después hizo el 2-2 con un disparo con la zurda.

Bayern-Manchester United 4-3 — Kim, por un lado, y Hoglund y Onana, por el otro: el gran partido de la noche incluye, aunque de forma negativa, a las ex estrellas de la liga italiana. En Múnich el equilibrio prevalece hasta la media hora, pero luego el Bayern se emociona. Explosión de pato del ex portero del Inter. En el minuto 28, Sané intercambió el balón con Kane, lo pateó por encima del borde y marcó el 1-0: su disparo salió por el centro y no pudo resistirse, pero el camerunés lo dejó escapar de forma extraña. El United se derrumba psicológicamente y los alemanes no perdonan: pasan 4 minutos y Musiala envía a Gnabry un balón fácil para disparar a la red y poner el 2-0. Las esperanzas inglesas volvieron a reavivarse en el minuto 49, cuando Hoglund puso el 2-1 con un disparo desde dentro del área. Pero en el minuto 53 el Bayern recuperó la doble ventaja: Eriksen tocó el balón con la mano en el área, Kane apareció en el punto y puso el 3-1. Tres goles llegan a la final: dos de Casemiro, que primero marcó con un toque desde el campo y luego detuvo una falta de Fernandes, y otro de Matthijs Till, nacido en 2005, que ya ha marcado dos goles con el Bayern en la final. Bundesliga.

Lente Sevilla 1-1 — El Sevilla se adelantó inmediatamente y Lins se recuperó de un tiro libre de Fulgini. En Andalucía se desarrolla un entretenido desafío entre los últimos campeones de la Liga Europea y los franceses, que regresan a la Liga de Campeones veinte años después de la última vez. El gol que abrió el partido lo marcó Ocampos, quien superó a Samba en el minuto ocho con un cabezazo tras un tiro de esquina. En el minuto 24, Volgini empató el marcador directamente con un tiro libre, superando a Dmitrovic con un disparo que pegó en el poste. El Sevilla se adelantó en la última media hora aprovechando el juego del suplente Lukebaku, pero no pudo sumar los tres puntos.

Arsenal-PSV 4-0 — Todo fue fácil para el Arsenal de Arteta, que ya se adelantaba a los ocho minutos gracias al primer gol de Bukayo Saka en la Liga de Campeones. El extremo inglés marcó con una asistencia tras un despeje de Benítez y, en el minuto 20, también dio la asistencia para poner el 2-0. Gabriel Jesus inicia el contraataque, y Saka avanza por el lado derecho y luego manda a Trossard al borde del área. El belga no se equivoca y envía el balón con el pie derecho al ángulo inferior. Los ingleses están organizados en la fase defensiva y saben atacar por las bandas, y el PSV no puede aguantar y se limita a intentar evitar a Goliada: el plan no funcionó, porque en el minuto 37 Jesús estaba solo en el área y El marcador fue sin obstáculos 3-0. Tras el descanso, el ritmo baja, pero el Arsenal encuentra una partida de póquer con su capitán. Odegaard remató el partido con un disparo lejano: un zurdazo cruzado que Benítez no pudo atrapar.