ANSMED – Caracas, 20 mayo – “Al menos 10 millones de venezolanos con derecho a votar” no podrán votar porque el gobierno “no les permitió registrarse”: dijo la principal líder de la oposición, María Corina. Machado, ante la votación del 28 de julio, agregó que «no hay elecciones transparentes en Venezuela». “No podemos decir que son unas elecciones libres o justas, porque los venezolanos no pueden votar por el candidato de su elección en las primarias”, dijo a CNN Machado, quien no pudo postularse porque se le prohibió ocupar cargos públicos durante 15 años. años, a pesar de ganar las primarias de la oposición. En cambio, Edmundo González Urrutia fue elegido como candidato unificador de la oposición. La exdiputada conservadora, quien afirma que no puede volar, agregó que las carreteras están “bloqueadas” y los hoteles en los que deberá hospedarse para las etapas electorales están “bloqueados, pero los venezolanos estamos decididos a avanzar en este camino, sorteando todos los obstáculos”. obstáculos”. La campaña electoral se cerró con el pretexto de cuestiones fiscales. Machado explicó que de los 10 millones de venezolanos que no podrán votar, cerca de 4,5 millones de venezolanos viven en el exterior. (manejar).