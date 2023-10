Liddell recuerda un lote de arroz Carnaroli: el cadmio está por encima de los límites. Y recuerda la taza de salsa para ensalada de pasta: posibles fragmentos de vidrio

Un lote de arroz Carnaroli de la marca Carosio, vendido en las estanterías de la cadena de supermercados Lidl, ha sido retirado del mercado como medida de precaución debido a riesgos químicos. Así lo informó el Ministerio de Salud. En unos paquetes de 1 kg, con fecha de vencimiento de febrero de 2025 y código de barras 20505318, se encontraron trazas de cadmio por encima de los límites permitidos. El arroz Carnaroli retirado del mercado fue producido para Lidl por Curti srl, en su fábrica de Valle Lomellina, en la provincia de Pavía. En su memorando, el Ministerio pide a los consumidores que no coman arroz y que lo devuelvan al punto de venta para recuperar el importe pagado. La ingesta excesiva de cadmio, una sustancia clasificada como carcinógeno humano específico, aumenta el riesgo de desarrollar tumores. Hay que decir que el cadmio, dentro de los límites permitidos por la ley, puede estar presente en diversos alimentos, y en estos casos es absorbido por el organismo y permanece durante décadas en los riñones y el hígado sin causar ningún daño. Cuando la concentración en los alimentos es demasiado alta, escribe mensajeroPuede causar diarrea, dolor de estómago y vómitos. La ingesta crónica también puede provocar la desmineralización de los huesos (un mayor riesgo de fracturas), insuficiencia renal y daños a los sistemas nervioso y reproductivo.

No es raro encontrar rastros del producto químico en zonas industriales. El cadmio se propaga fácilmente a través del viento y puede depositarse en el agua y la tierra incluso a muy grandes distancias del lugar de emisión. Pero el arroz Carnaroli no es el único producto que se retira de los lineales en estas horas. De hecho, el Departamento de Salud informó que la cadena de supermercados Coop también optó por retirar del mercado dos lotes de salsa para sus ensaladas de pasta. Es posible que haya fragmentos de vidrio en los frascos de vidrio de la marca Coop de 285 g, con números de lote TF224 MFE173 y TF224 MFE177 y con fecha de vencimiento en agosto de 2025. Se ha pedido a los compradores que no se lleven la especia, que es producida por F.lli Polli Spa para Coop. Italia en la fábrica de Eboli, en la provincia de Salerno, pero devuélvelos al punto de venta para obtener un reembolso.

