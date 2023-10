Leticia de España está en excelente forma y luce saludable y brillante. Gracias a la comida que come todos los días.

Cuando la miras, inmediatamente entiendes que debe tener un truco secreto en alguna parte. leticia de españa Es nada menos que la perfección.

Tiene 51 años y aparenta 30, un físico que sería la envidia de un veinteañero y, sobre todo, tiene buena presencia. Piel suave y radiante, piel sana y cutis perfecto. ¿Gracias amor?

Aparentemente no, Reina Consorte Felipe VI Sigue una dieta muy especial, que no todo el mundo conoce. Come un alimento todos los días.

¿De qué está hablando? Averigüemos qué come la reina para mantenerse siempre joven y bella.

Letizia de España: el secreto de su forma física

leticia de españa Sigue una dieta específica y algo restringida, llamada… Dieta perricona – Del nombre de su creador, un dermatólogo estadounidense. Nicolas Perricone – O también Dieta para lifting facial. El hombre promete no sólo ayudarte a perder peso, sino también notar efectos notables en la apariencia de tu piel, volviéndose más brillante y firme con menos bolsas y ojeras. ¿Él trabaja? Mirando al rey español dirías que sí.

Parece que la esposa de Felipe VI la sigue desde hace años. Esta dieta también parece tener la ventaja de reducir la inflamación, desinflamar y ralentizar el envejecimiento gracias a los antioxidantes. ¿De qué está hablando? ¿Qué se debe o no comer? Todo depende del perfecto equilibrio entre proteínas, verduras ricas en hierro y grasas buenas.

Qué comemos y de qué nos deshacemos

allá Dieta perricona Seguido por leticia de españa Proporciona una gran cantidad de Proteínas Y Eliminación Desde categorías enteras de alimentos, como pan, harina en general, cereales para el desayuno, refrescos y bebidas alcohólicas. Pero también Algunos tipos de carne Como carne de res, pato y fruta Como uvas, naranjas y sandías. Incluso algunos verduras Están prohibidos, por ejemplo, las zanahorias y la calabaza, luego los guisantes, el maíz y las patatas. En resumen, una dieta muy restrictivo Lo cual no se debe seguir durante mucho tiempo. Aunque evite cualquier deficiencia nutricional. perricone «Cargó» algunos de ellos y los puso a la venta. Suplementos Para integrar con tu dieta. Que se vende a precios desorbitados, evidentemente.

Más allá de las consideraciones obvias que cualquiera podría hacer al respecto, Lo que come Letizia de España en concreto ¿Para conseguir esa mirada radiante y figura deslumbrante? Parece que la Reina Consorte bebe cada mañana en el desayuno zumo fresco -es decir, zumo de verduras-, tres huevos y un poco de Salmón. Este último es considerado un superalimento por la dieta. perricone, Nunca falta en la mesa de la esposa. Felipe VI.