L'Eredità, Marco Llorni inmerso en la polémica al comentar

El presentador acabó en el ojo de la tormenta por sus comentarios tras una pregunta en el programa de juegos: Siguen lloviendo críticas sobre Ray tras el asunto Antonio Scurati

Los desacuerdos y el descontento de los espectadores (y no solo) no disminuyen debido al ambiente de la casa. opinión. Viale Mazzini volvió a estar en el ojo del huracán por el comentario de Marco Liorni durante un episodio de su programa el legado. Un episodio que transcurre pocas horas después del «Asunto Scurati» con Serena Bortone quejándose de no organizar una fiesta Lo que sucederá… Para el escritor cuyo monólogo está previsto conmemorar 25 de abril. palabras Antonio Scuratti Luego, la propia locutora lo leyó y anunció que había recibido el escrito como regalo del periodista.

Legado, Marco Llorni y el oro de la Patria: «Un gesto patriótico»

En las últimas horas se ha difundido en las redes sociales un vídeo extraído de uno de los últimos episodios de la serie. el legado, El programa que se emite en Rai 1. En concreto Marco Liorni Uno de los concursantes pregunta qué año es. «Las parejas italianas entregan sus anillos de boda a su país de origen a cambio de anillos sin valor».. La respuesta es correcta, es decir, 1935, pero el comentario del anfitrión «Un verdadero gesto patriótico» Ha causado mucha discusión. Durante el régimen fascista, los ciudadanos italianos se vieron obligados a entregar sus anillos de boda para recaudar recursos económicos para apoyar la guerra. Las palabras del presentador fueron consideradas un elogio a aquel acontecimiento, y en las redes sociales circula un vídeo extraído de ese episodio: Muchos denuncian el rumbo que está tomando la televisión estatal en este período. generalmente Liorni No encuentra comentarios como este, por lo que es extraño que esto haya sucedido inmediatamente después del caso del escritor. Antonio Scuratti. en su monólogo Premio Bruja Critica al Primer Ministro Georgia Meloni Y su gobierno. Al-Rai justificó su falta de intervención Lo que sucederá… Como no estar de acuerdo “Naturaleza económica y contractual”.

El público de la pantalla chica se pregunta, como no lo ha hecho desde hace algún tiempo, si la música de Rai vale el precio que pagan, junto con los derechos de licencia, para ver programas que han perdido partes. De hecho, muchos abandonaron Viale Mazzini y se dirigieron a otras costas. Fabio Fazio Y Mauricio Croza En primera clase. Al mismo tiempo, la televisión estatal está perdiendo apoyo del público después de un período en el que, a través de programas de ficción y entretenimiento, logró aumentar su cuota y el número de espectadores pegados a la pequeña pantalla. Estado del comentario por Marco Liorni Parece haber sido la gota que colmó el vaso para muchos.

