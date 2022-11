«Leonardo», la supercomputadora del Servicio de Investigaciones – Física y Matemáticas

Se levantó el telón de «Leonardo», el superordenador de 240 millones de euros -120 invertidos por Roma y 120 por Bruselas-, el cuarto superordenador de velocidad y potencia del mundo destinado a proyectos de investigacióny uso científico y académico y aplicaciones industriales. La preparación de «Leonardo» comenzó en julio y continuó durante todo el verano con la entrega de 155 racks y miles de componentes para una supercomputadora cuyas actividades irán desde la observación del universo hasta la ciencia de los materiales, desde la «economía espacial» hasta el cambio climático, desde la genómica hasta gemelos digitales de las ciudades y la Tierra, desde la previsión de eventos naturales extremos hasta la medicina personalizada.

Situado a la sombra de las Dos Torres, Bolonia y Emilia se adjudicaron así el título de Big Data Valley, el tricolor «Silicon Valley». Italia y Europa entran en las potencias informáticas internacionales con el objetivo de competir en pie de igualdad con Estados Unidos y China. Debajo de las dos torres – frente al Presidente de la República, Sergio Mattarella sentado en la platea del Tecnopolo de Bolonia – se revela el instrumento. Desde octubre pasado y con sede en las antiguas bodegas Manifattura Tabacchi diseñadas por Pier Luigi Nervi, será gestionado por Cineca y tiene un rendimiento calculado High Performance Linpack (Hpl) de 174,7 petaflops. Gracias a estos números, se coloca en cuarto lugar en el World’s Top500, la lista de las supercomputadoras más poderosas del planeta. La capacidad total del «supercerebro» es de 250 billones de operaciones de punto flotante por segundo con una capacidad de almacenamiento de más de 100 petabytes. A nivel planetario, solo la estadounidense «Frontier» ubicada en el centro de cómputo de Oak Ridge en Tennessee, la «Fugaku» en el Riken de Kobe, en Japón y la finlandesa Lumi, que junto con la computadora Cineca es la única europea en top. diez.

Mattarella en Bolonia para la inauguración de la supercomputadora «Leonardo»

«Leonardo» llega a la capital de Emilia gracias a las inversiones de la región de Emilia-Romagna en Tecnopolo, una ciudadela de las ciencias donde ya se encuentra el centro de datos del Centro Meteorológico Europeo, así como la Agencia Meteorológica Italiana y donde el iFab -International Big Foundation tendrá su sede de datos e inteligencia artificial para el desarrollo humano y centros de investigación como Infn, Cineca y Cnr con la llegada prevista a Bolonia de unos 1500 investigadores de todo el mundo.

El presidente de Emilia-Romaña, Stefano Bonaccini, el alcalde de Bolonia, Matteo Lepore, el ministro de Universidades e Investigación, Anna Maria Bernini, la presidenta de Cineca, Francesco Ubertini y el director general hablaron ante el Jefe de Estado Redes de Comunicaciones, Contenido y Tecnología de la Unión Europea Comisión, Roberto Viola. Y si Bonaccini no dudó en definir hoy como un «día histórico», Bernini habló de «un sueño cumplido, o más bien dos: el sueño tecnológico del genio científico y artístico de Leonardo que vive en la supercomputadora y el sueño europeo». «.

Ingv, la supercomputadora de Leonardo también ayudará a entender los terremotos

Realiza más de 1 trillón de operaciones por segundo

La supercomputadora Leonardo que se inauguró hoy en Bolonia nos ayudará a comprender mejor los terremotos y los tsunamis. Capaz de realizar más de mil millones de operaciones por segundo, la nueva máquina podría ser utilizada para estudiar eventos sísmicos, erupciones volcánicas y tsunamis, destaca el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (Ingv), que participó hoy en la ceremonia inaugural junto a su presidente, carlo Doglioni y con los directores de los departamentos de Ingv en Bolonia y Pisa, Micol Todesco y Tommaso Esposti Ungaro.

“La capacidad de procesar cantidades inimaginables de datos abre nuevos horizontes y nuevos espacios de investigación”, señaló Todesco. Añadió: «Participar en el lanzamiento de este increíble recurso es una emoción muy fuerte. De manera similar al telescopio de Galileo, este nuevo instrumento ampliará nuestra visión del mundo al revelar detalles desconocidos y brindarnos nuevas dimensiones para explorar».

Según Esposti Ongaro, la supercomputadora de Leonardo es “una gran oportunidad para Ingv y para toda la comunidad científica, especialmente para los jóvenes investigadores que creen en el futuro de integrar grandes cantidades de datos en modelos digitales del sistema Tierra”.

El superordenador se convierte así en una potente herramienta más a disposición de las Ciencias de la Tierra y de proyectos europeos de este sector en los que ya está implicado Ingv, como Cheese (Exascale Center of Excellence in Solid Earth) para servicios informáticos urgentes de alerta temprana y evaluación de riesgos en caso de de desastres naturales, Dt-Geo (Digital Twin for GEOphysicalges) que tiene como objetivo analizar y predecir el impacto de tsunamis, terremotos, volcanes y terremotos antropogénicos, eFlows4HPC (Habilitación de flujos de trabajo dinámicos e inteligentes en el futuro ecosistema EuroHPC), que tiene como objetivo desarrollar HPC procedimientos para respuesta de emergencia a desastres, Geo-Inquire, para monitoreo y modelado de procesos dinámicos Dentro de la Atmósfera de la Tierra a nuevos niveles de detalle y resolución espacio-temporal, el nuevo Centro de Geociencias Computacionales recientemente establecido por Ingv y financiado bajo el Fondo Nacional de Recuperación y Plan de Resiliencia (Pnrr).