Leclerc tenso con Ferrari y Sainz tras la mala clasificación en Australia: Siham en la radio

Charles Leclerc terminó la clasificación para el Gran Premio de Australia en el séptimo lugar. Resultado decepcionante. De vuelta en el box de Ferrari, el piloto habló de estrategia y también se la llevó a Sainz.

Verstappen en la pole en Melbourne, donde mercedes Remontaron de nuevo, y veremos si va a ser una verdadera gloria, pero mientras tanto, Russell y Hamilton capturaron la imagen que hicieron los tres primeros después de la calificación. Alonso IV, luego Sainz. Solo la semana de Leclerco Una gran decepción. Hace un año partía en la pole solo los domingos desde cuarto grado. Mónaco sabía que no podía repetir lo que dijo, pero esperaba hacerlo mejor y se quejó mucho después de la sesión de calificación. Se desquitó con Ferrari y también con Sainz.

Definirlo como Palmer es quedarse corto.. Leclerc estaba realmente enojado después de la última vuelta de calificación en Melbourne. En comparación con otros equipos importantes, Ferrari siempre ha tratado de que sus pilotos calienten más los neumáticos. Pero al concluir el siempre trepidante tercer cuarto, había riesgo de lluvia. En ese momento, los ingenieros de pista de Sainz y Leclerc optaron por una estrategia diferente para los pilotos.

Sainz dispuso de una vuelta más, y para ello tuvo que montar a Leclerc, en una calificación tan apretada que pudo marcar la diferencia en el décimo. Pero Carlos se escapa en las dos primeras rectas, luego los dos se acercan pero el tren de cabeza ha pasado.

Desastre de Ferrari en el debut en F1 2023: Leclerc se retira, Sainz 4to. Es el dominio de Red Bull en Bahrein READ Copa Mundial de Voleibol 2022, Italia-Eslovenia 3-0, Azzurri en la final con Polonia- Corriere.it

Leclerc no mejoró y se quedó séptimo y volvió a boxes, que disparó con su ingeniero Xavi Marcos, quien eligió este tipo de estrategia porque tenía miedo a la lluvia. Las palabras pronunciadas por el equipo de radio son más que claras: “La Q3 es descuidada, sin períodos de preparación y nunca llovió. Muchas gracias a Carlos por el caminoReduje algo de velocidad y siempre es genial».

Sí enojado por la elección táctica, pero Sainz sarcástico. Leclerc reiteró el concepto, de una manera aún más dulce al hablar con Sky: «Teníamos miedo de que lloviera, así que decidimos empujar de inmediato. Desafortunadamente, perdimos mucho para estar al frente, pero Hay que ver con el equipo que le paso a Carlos en el primer sector en el tercer cuarto. Estaba claro que tenía que ir por delante en esa vuelta, pero Carlos me adelantó en el primer sector y estaba contando los neumáticos: es una pena, pero no quiero decir que necesariamente lo hubiésemos hecho mejor. Tenemos que mejorar en este aspecto».

Leclerc también habló en Mara Sangiorgio de Sky sobre la carrera y allí se mostró más confiado: «sCreo que tengo más autos de carreras, pero eso no justifica nuestro séptimo lugar.. Teníamos más, y teníamos que hacerlo mejor. ¿Te sorprendió el Mercedes? Honestamente, nunca me preocupé por ellos, siempre me enfoqué en Ferrari.