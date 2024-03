Lecce-Roma, caso Dybala: De Rossi lo revela todo

Daniele De Rossi habló antes del partido entre Roma y Lecce previsto para el lunes en la Via del Mare

La Roma se prepara para enfrentar al Lecce fuera de casa. Un partido clave para ambos equipos: los de Puglia buscan desesperadamente la redención, mientras que los de De Rossi aspiran a la clasificación para la Liga de Campeones.

La Roma publicó un vídeo en el que De Rossi responde a varias preguntas sobre el viaje a Lecce: «Pasaremos la Pascua juntos, tenemos muchas ganas de empezar a jugar de nuevo, y también está bien saltarnos las vacaciones en casa para volver a hacer lo que más nos gusta. Nos enfrentaremos a un obstáculo muy difícil como el partido de Lecce fuera de casa». , y sabemos que los puntos son especialmente para los equipos de menor ranking». «Ahora valen el doble, si no el triple. Va a ser un partido muy duro».

Hay algunas incógnitas para el Lecce respecto al cambio de entrenador: «El Lecce es un equipo que sufrió un poco en los últimos partidos, luego ganó un partido muy importante en Salerno y definitivamente será agresivo. Desafortunadamente tuvimos que preparar el partido con poco material porque Guti solo jugó un partido. Han preparado dos versiones: una similar a lo que hizo en el pasado y otra muy similar a «la que jugó en Salerno. Tenemos doble opción y lo mantenemos porque no tenemos material para estudiar».

Términos de Dybala y Brahim

Daniele De Rossi se centró claramente en la cuestión de Abraham y Dybala: «De Abraham no tenemos ninguna duda, no podrá volver a jugar porque hay plazos con respecto a su rey, debe completar la tercera y cuarta semana de entrenamiento a pleno rendimiento con el equipo. Evaluamos a Paulo porque entrenó más intensamente en El suyo, hoy entrenó con nosotros pero «fue más agradable. Mañana sabremos si lo traemos, si lo dejamos jugar desde el primer minuto o no. Nos vemos mañana».

Durante el parón de selecciones, De Rossi interviene de la siguiente manera: No hay grandes riesgos, muchos jugadores viajaron con normalidad, regresaron, descansaron y entrenaron un poco. Pero esto es la selección, yo formé parte de la selección como jugador y colaborador, entonces tengo un gran respeto por estos momentos. Ayer entrené increíble, todos entrenaron increíblemente bien. Hoy estamos un poco más tranquilos, pero la situación es que todos volvieron con muchas ganas”.

El técnico se acerca a la cuota de Champions: “Algunos dicen 70 porque el cuarto siempre ha sacado 70 puntos, pero si vemos que el quinto ha sacado 64 puntos en los últimos años, es posible llegar a 65. De poco sirve hacer esas expectativas, hay que ir a ganar y ahí Todavía son muchos y todos son difíciles. «Si los enfrentamos mentalmente juntos moriremos, pero si los enfrentamos uno por uno podemos ganarlos todos. Nadie pensó que podríamos lograr siete victorias, un empate y una derrota en nueve». partidos, por lo que esto debería darnos confianza para poder afrontar los próximos partidos de la mejor manera posible».