Le tiene miedo a su padre, no a mí.

Episodio de Hermano mayor La transmisión del lunes 16 de octubre vivió un momento particularmente intenso. El padre de Genty. besos heidi Le pidió a su hija que saliera de casa. El hombre parecía perturbado por la relación que se había desarrollado entre Jevina y Massimiliano Varese Quien, según ella, la maltratará. Cuando Ginty salió de casa, se produjo un enfrentamiento entre Massimiliano Varese y Heidi Bacci. Este último ha manifestado su deseo de abandonar el reality show de Alfonso Signorini.

Después de reunirse con su padre, Heidi Bassi tuvo un enfrentamiento con Massimiliano Varese, a quien le dijo:

Te respeto, me gustas, no eres violento. A mi padre no le gusta ver que alguien tenga una actitud opresiva hacia mí. La conclusión es siempre la misma: la atracción estaba ahí, estaba enamorado de ti, pero acabemos con eso. Somos personas diferentes, para mí esto termina aquí.

Massimiliano estuvo de acuerdo:Yo tambiénLuego le explicó a Alfonso Signorini que prefería el silencio, porque había oído al padre de Heidi pronunciar algunas acusaciones muy graves:

A Heidi le molesta la proximidad de Massimiliano Varese: «¡Aléjate de mí, no me superes!»

Alfonso, en este momento creo que me conviene más el silencio. Prefiero guardar silencio ante estas graves acusaciones. Ahora entiendo a qué tenía miedo Heidi y no era a mí. Definitivamente tendrá miedo del juicio de su padre. Prefiero el silencio porque la situación es delicada. Espero que podamos terminarlo aquí. Lo que pasó esta noche es muy grave. En una época en la que hay batallas contra el patriarcado, es mejor para mí permanecer en silencio. Aprendo una gran lección de este viaje, refuerza mi idea como padre, de animar a mi hija a vivir libremente.

Heidi Bashi ordenó por primera vez a Massimiliano Varese: “Ten cuidado con lo que dices«. Y añadió: «Pisé el freno y ya había decidido terminar con Massimiliano, y no era bueno hacerlo parecer opresivo. Pero siempre dije que eraY luego, cuando Alfonso Signorini cortó la llamada a casa, rompió en llanto desesperado y les contó a sus compañeros de aventuras que tenía que regresar a casa porque sus padres no se encontraban bien: “Me voy mañana, mi madre está enferma.El conductor la citó al confesionario, donde Jevina repitió su molestia:

Estoy preocupada, mi padre no estaba bien, no lo puedo entender. Quiero dejar el programa. Lo vi preocupado y apenado, dijo que si mi mamá ya no me mira es que está muy enferma.