«Le Iene», ¿Belén Rodríguez está embarazada y enferma? Su respuesta – dile

en el escenario hienas contando Belín Rodríguez Quien habla de los rumores de que está embarazada o enferma, y ​​silencia a todos con una presentación muy personal, desmintiendo noticias falsas sobre ella, que los ha perseguido en las últimas semanas. La presentadora, tras una ausencia obligada la semana pasada, a causa del Covid, vuelve a estar en plena forma, y ​​no se anda con rodeos. Cansado de todas las noticias falsas sobre él, sigue el ejemplo de Ilary BlaseyIsla Al Mashhour 2023Belén aprovechó el espacio del programa para confirmar su verdad.

Belén Rodríguez está embarazada y enferma: la respuesta definitiva a ‘Le Iene’

Cada publicación social o historia de Belén Rodríguez es un resultado especulaciones de la prensa sensacionalista. Una serie de casualidades acompañaron su ausencia al frente hienasEmpecé una teoría Tercer embarazo: «Belen está embarazada, por eso desapareció de la tele». Noticia que inmediatamente se comprobó que era falsa, con la linda historia que publicó la presentadora en la que bromeaba sobre las especulaciones. Sin embargo, las voces no amainaron, al contrario: se hablaba de una enfermedad, una crisis personal, problemas en el trabajo o con Stefano Di Martino.

Incluso la fuga a Argentina, pese a la confirmación positiva de Covid, llegó de inmediato. Por eso, estoy cansado de inferencias, y siguiendo el ejemplo de Ilary Blasey, quien abrió la nueva edición deisla famosa Con su ex Francesco Totti bajo fuego, en el episodio del 18 de abril, Rodríguez quiso comenzar con una aclaración sobre su cuenta.

«No, no estoy embarazada, no estoy divorciada, no me he escapado a Argentina, y no estoy en una crisis personal. – explicó Belén con una sonrisa sincera – pero me salté la semana pasada hienas Porque tengo covid. Pero no te preocupes, hay tiempo para todo lo demás, y todavía puedo derribarte «. Sin controversia, sin actitud de diva, solo una esponja legítima para todas las noticias falsas sobre ella. Así que la presentadora volvió al trabajo, tomando el las riendas de esta versión dura del programa.

“Le Iene”, Belén Rodríguez regresa a los estudios tras el Covid

esta edición de hienas Parece no encontrar la paz: tras la repentina despedida de Teo Mamucari (de la que se ha hablado mucho), lo que ha preocupado al público es la ausencia de Belén Rodríguez, quien, desde principios de año, ya he fallado dos vecesque presionó aún más la transmisión de Italia 1. Y aunque la ausencia en el episodio del 11 de abril fue aclarada de inmediato, los rumores sobre el estado de salud de Belén no cesaron, sino que se engrosaron.

después hisopado de rutina Antes de que comenzara el rodaje, la presentadora se enteró de que estaba covid positivo, por lo que inmediatamente corre a casa, saltándose el episodio unos minutos desde el principio. Rodríguez, quien ya había regresado al estudio una semana después, decidió silenciar los rumores sobre ella de una vez por todas.

Belén Rodríguez y Stefano DiMartino: Sin divorcio, más fuertes que nunca

El chisme los quiere Siempre en crisisEntre las acusaciones rechazadas por la presentadora durante el episodio de hienas También hay posible divorcio: Belén Rodríguez y Stefano DiMartino no están divorciados Están más unidos que nunca. “Mi esposo es tan travieso, es un inteligente de Martino”, dijo divertida la presentadora en una entrevista reciente, hablando del padre de su hijo Santiago. Belén nunca ocultó los problemas de la pareja en el pasado, que hoy, sin embargo, parecen solo un recuerdo lejano, a pesar de que las revistas rosa no dejan de verlos felices juntos.