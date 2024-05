Le duele la cadera pero quiere estar en la Roma

El descenso en España enciende una luz de alerta en el motor del número 2 italiano del mundo: el problema en la cadera derecha existe y se extiende desde el emirato, y no es grave pero hay que vigilarlo atentamente para que no recurre o recurre incluso si se vuelve crónica. Para obtener información, comuníquese con Andy Al-Murr.Sí. Jugar con él en torneos no ayudó: El malestar que sentí la mañana de la semifinal con Tsitsipas en Montecarlo se convirtió en inflamación. Se presentó ante Kotov, encendido por 2,10 minutos de lucha con Khachanov. Ganó el partido de octavos de final de Madrid en una remontada que Yannick. Nunca pude lograrlo. Me fui, a costa de no hacer ningún bien.