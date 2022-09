Laura Torrici y el diagnóstico ya en avanzado | reconocimiento

Laura Torrisi, expareja del director florentino Leonardo Perraccione, con quien también protagonizó la vieja película hermosa esposaDurante uno de sus rotógrafos presentado por la legendaria Silvia Tovanen, habló sobre su terrible experiencia contra una enfermedad que afortunadamente ha sido erradicada. Su confesión partió en dos el corazón de sus fans…

pd escribeme es una direccion comercial laura torriciDonde la mujer habla de su largo y complicado viaje para tratar de superar una mala enfermedad que lamentablemente eligió…

laura torricien una casa de huéspedes que data del sáb 9 oct 2021 A muy cierto, El popular libro de Canale 5, conducido por la genial Silvia Toffanin, estrenó el libro PD siempre me escribe En el que recuperó el calvario que le tocó afrontar después El diagnóstico de endometriosis ocurrió en 2009. “Es una enfermedad crónica verdaderamente incapacitante, tanto psicológica como físicamente. Cuando estaba en un sitio de filmación ficticio Honor y respeto Tomaba hasta siete analgésicos al día.. Estaba luchando por llegar al final del día.La hermosa actriz siciliana dijo de inmediato: «Entrar y salir del quirófano es desestabilizador. He estado abierta y cerrada tantas veces». Ya no puedo someterme a muchas cirugías.«.

La llegada de Martina lo cambió todo (casi)

Una enfermedad aparentemente insidiosa que hoy sigue afectando su vida: “Fue difícil porque cuando me lo diagnosticaron ya estaba en una etapa avanzada. He pasado por algunos momentos difíciles, aunque no he estado deprimido. No sabía si podría tener hijos y esto me aterrorizaba más que nada”, reveló Laura con mucha emoción en el corazón, pero llegó el punto de inflexión: “Luego vino mi hija martina Y encontré la energía para afrontar el resto”, le contó al hablar de su hija, nacida en 2010, fruto de su relación con una expareja. leonardo peraccione.

pidiendo ayuda

a mi Silvia Tovanen A lo que le pregunté, muy amablemente, si alguna vez había tenido ayuda psiquiátrica, ella admitió con franqueza: “En mis momentos más oscuros Pedí ayuda psiquiátrica. Porque, por mucho que los amigos y la familia traten de entender, sólo aquellos que lo han intentado que problematico Él puede entenderlo totalmente».

Otro tema querido por el artista siciliano es el violencia contra la mujer. Afirmó al respecto: “La violencia toma diferentes formas, no solo está el barril, sino también Mental. Mi vida ha estado llena de gente así.Una confesión muy poderosa – por cierto – dejó en shock a la mayoría de la gente, al poco tiempo, la mujer también quiso sumar algunas de sus reflexiones sobre el tema: “Yo también me preguntaba qué escondía dentro de mí paraatraer tales temas. Me tomé el tiempo para entender las causas haciendo mucha meditación”.

Al final pude mirar dentro y en realidad revelé: «Aprendí mi lección. Actualmente yo también estoy bien solo. Puede que venga el hombre adecuado, pero si no lo hace No es el fin del mundo«.