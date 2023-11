Laura Pausini: Pasión y celos por su marido Paolo. ¡Esto es lo que desata el enfado del cantante!

Laura Pausini, un famoso cantante y compositor italiano, es conocido como una de las figuras más influyentes de la escena musical internacional. Con cuatro premios Grammy Latinos y un Grammy en sus manos, está preparado para hacer justamente eso Embárcate en una gira mundial Después de lanzar su último álbum «Almas paralelasSu primera aparición en escena fue en 1993, cuando actuó por primera vez en Ariston durante el Festival de San Remo con “La Solitude”.

Hoy, después de tres décadas, Bossini admiteen una entrevista con Repubblica, dijo que de otra manera su camino habría sido diferente Contribución principal de Pippo BudoQuien eligió el «aislamiento». «Si no fuera por Pippo Bodo, que eligió Solitude, yo no estaría aquí. Como director artístico, nos siguió paso a paso: estuvo siempre presente durante los ensayos, ofreciéndonos valiosos consejos como ‘Tienes que cantarlo con más convicción.’ Él creyó en nosotros«, declara el artista.

Laura Pausini en la 23° Entrega de los Latin Grammy (Foto vía Ansa)

Nuevo album

Durante una entrevista con un periódico. Laura Pausini Compartió detalles sobre su nuevo álbum y su visión de la vida. En «Almas Paralelas» la cantante expresa su personalidad Compromiso con los derechos humanos«A lo largo de mi carrera, nunca he tomado ningún partido político», dijo. No tengo la capacidad de entender muchas cosas, pero cuando se trata de derechos humanos, mis canciones son mi forma de expresión. Son lo único que realmente importa. Canto y escribo lo que siento”.

El nuevo álbum también refleja amor profundo Alimentada por Laura Pausini, lo define como la razón fundamental de nuestra existencia: “El amor es la razón por la que fuimos creados. Estamos aquí para explorar a los demás y descubrir quiénes somos a través de ellos. respetar las diferencias, Preservemos nuestra libertad. Por eso en el álbum representé cuerpos colocándolos en pasos de peatones en el suelo”.

La historia de amor entre Laura Pausini y Paolo Carta

En su canción “Davanti a noi”, Laura Pausini explora su arte musical Relación con su marido Paolo CartaEs un tema de actualidad ya que su hijo, Holden, participa en el programa de talentos “Amici”. En el texto, la cantante expresa su deseo de permanecer a su lado para afrontar juntos el problema. Un futuro incierto y desafíos (Siempre libre de elegir el camino delante de ti / No sé cómo partir de todos modos / De tus ojos que todo lo ven / Que no temen al futuro y están descarrilados / Y de hecho me quedo aquí / Para agotarte en el presente, para dormir casi nada / Que me acompaña más allá de lo que veo y de lo que no sé).

En una entrevista, Bossini explicó que sí Se casó después de 18 años de relación., reconociendo la importancia de preservar la propia personalidad para mantener la fuerza del vínculo. Él describe su relación como: Una combinación de amor, pasión, confianza y respeto mutuo por la libertad.. La artista también revela que solía sentir celos, especialmente en los primeros años, y admite que a pesar de la debilidad del sentimiento,… Celoso Esto sigue siendo parte de su naturaleza, especialmente cuando alguien le guiña un ojo a su marido.