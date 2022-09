Las tres razones por las que China está preocupada por la guerra en Ucrania – Corriere.it

De Guido Santifico

“Si no cambian de rumbo sobre Taiwán, la confrontación inevitablemente se convertirá en un conflicto”, advierte el canciller chino a Estados Unidos. Se reunirá en Naciones Unidas con su colega ucraniano Dmytro Kuleba

aparente Tomado de Pekín

DeEscalada militar rusasu petición de hablar de un Alto el fuego en Ucrania Parece estar reabriendo el camino hacia una Negociaciones entre China y Estados Unidos Bajo presión para llegar a un acuerdo de paz entre Moscú y Kiev.

Otra señal llega desde los pasillos de la sede de Naciones Unidas donde esta mañana Los ministros de Relaciones Exteriores de China y Ucrania se reunieron inesperadamente. Wang Yi y su colega Dmytro Kuleba hablaron dos veces por teléfono en marzo y abril. Beijing le hizo saber que Wang aseguró a los ucranianos «El presidente Xi Jinping subrayó la necesidad de respetar la soberanía y la integridad territorial de todos los países».. A partir de entonces, «deben tenerse en cuenta los intereses legítimos de todas las partes en materia de seguridad». finalmente eso China está «siempre del lado de la paz» y seguirá desempeñando un «papel constructivo». Frases que no son nuevas para los chinos, pero que ahora adquieren un significado más interesante, fueron repetidas al enviado de Ucrania el día que comenzó el referéndum de Putin sobre la anexión de cuatro regiones ucranianas a Rusia. Kuleba aprovechó la oportunidad para publicar una foto del apretón de manos con Wang en Twitter., bajo las banderas de China y Ucrania una al lado de la otra. El ministro Xi se ha prestado al juego mediático: y en los últimos días dramáticos, Beijing parece querer reequilibrar su posición. Ciertamente, no denunció su promesa de «cooperación ilimitada» entre Xi y Putin, pero de hecho señaló limitaciones, en particular sobre el uso irreparable de armas nucleares. Luego está la cuestión del referéndum de anexión, que es un riesgo estratégico para los chinos.

Xi Jinping juega un doble juego, donde utiliza la táctica ucraniana para encubrir la estrategia sobre el objetivo principal: Taiwán. Y su Ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, recordó esto con palabras muy duras, hablando a la Sociedad de Asia en Nueva York. wang dijoSi Estados Unidos no cambia de rumbo hacia Chinala confrontación inevitablemente se convertirá en un conflicto «. El diplomático sobrevoló Taiwán en rojo por milésima vez, diciendo que el problema de Taiwán está creciendo y convirtiéndose en «el mayor peligro para las relaciones chino-estadounidenses, con un potencial devastador». En los últimos meses, Estados Unidos ha comparado la crisis de Ucrania con la cuestión de Taiwán, «aunque su naturaleza es bastante diferente».