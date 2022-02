Las tres crisis simultáneas en Venezuela que el mundo finge no ver

La crisis de derechos humanos se vive en Venezuela desde hace años. No se permiten críticas al gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros, no hay libertad de prensa y se reprime cualquier tipo de protesta con violencia, torturas y detenciones. Quienes padecen algunas enfermedades no tienen la oportunidad de recibir tratamiento porque los establecimientos de salud se encuentran en una situación de deterioro y los precios de los medicamentos no son económicamente sostenibles. Hay una crisis alimentaria, los artículos de primera necesidad escasean y están en el mercado negro a precios inalcanzables. La nación está paralizada por la inflación, el 94,5% de los venezolanos vive en la pobreza.

Sin embargo, rara vez se habla de ello. O más bien no lo suficiente. A pesar de la situación, continúan los esfuerzos de los ciudadanos para oponerse al gobierno. Presentado el 23 de febrero por el Instituto Leone de Milán «La Calle» (2020), dirigida y producida por Nelson G. Navarretti y Max Caicedoel documental Intenta llamar la atención sobre este tema retratando la oposición de los venezolanos. Trabajando con equipos de televisión clandestinos, los realizadores documentaron lo que había estado sucediendo durante tres años a través de entrevistas exclusivas con miembros de la oposición, incluido Leopoldo López, quien inspiró un movimiento nacional con su encarcelamiento, y el activista Nixon Lyle.

«La situación de Venezuela es una de las más cerradas de América Latina por la presencia de tres crisis simultáneas. Hay una represión total contra disidentes, periodistas y quienes luchan por los derechos humanos. La emergencia humanitaria es grave y dificulta mucho el acceso a la atención de la salud. Finalmente, hay numerosas consecuencias sociales. Más de 20 millones de personas se han visto obligadas a emigrar de Venezuela« yo anuncié Tamara Tarajik Brunner, Presidenta de Human Rights Watch para las Américas.

El trabajo de Human Rights Watch es principalmente documentar la realidad del país. «justiciaO siempre nos referimos a fuentes directas. Entrevistamos a personas en Venezuela y verificamos cuidadosamente los testimonios. Entonces revelamos. Nuestro objetivo es dar a conocer las situaciones críticas que atraviesa Venezuela«.

¿Por qué se habla tan poco de esta crisis en Italia? «Es un país muy alejado geográficamente, es difícil contactar, a pesar de que hay una gran comunidad ítalo-venezolana. La situación en Ucrania y Rusia es claramente el centro en este momento, sin embargo, en general, siempre hay otra crisis que se percibe como más cercana. A veces es necesario pensar, cuando pasan estas cosas, primero. Uno tiene que preocuparse por eso porque los derechos humanos son valores universales, y no se trata solo de los venezolanos.« dijo el Dr. Taraciuck. «No es solo una crisis. La situación humanitaria, las violaciones de los derechos humanos y los refugiados la convierten en una crisis prioritaria«.

Con la epidemia, la situación ha empeorado aún más debido a «Venezuela no estaba preparada para soportar tan gran presión médica. Después de la propagación de Covid-19, ha habido consecuencias nefastas para la salud y la educación. Muchos niños no tenían acceso a una computadora ni acceso a Internet. Los efectos fueron nefastos. Además, la epidemia fue una excusa que tomó el gobierno para implementar una nueva represión.«.

Otro problema es el acceso a la información gratuita. El gobierno de Maduro controla estaciones de radio, periódicos y televisión y utiliza estos medios para difundir mensajes negativos con la intención de discriminación política. “En 2019, la relación entre la estigmatización mediática y las detenciones arbitrarias por motivos políticos fue del 29 %, en 2020 subió al 42 % y en 2021 alcanzó el 77 %”, dice Amnistía Internacional. La única forma de obtener información de manera más imparcial es a través de Internet y las redes sociales. En toda Venezuela existe un solo periódico independiente y de oposición, El Nacional.

A pesar de las dificultades, la lucha por la libertad, como demostró «La Calle», no se detiene. «Lo importante es no acostumbrarse. La situación requiere mucha paciencia y fuerza, pero debemos recordar que nos afecta a todos, y precisamente por eso debemos resistir.«.