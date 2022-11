Las temperaturas bajan, también caen por debajo de la media, y el riesgo de heladas en el norte. A continuación se muestran los valores máximos y mínimos esperados «3B Meteo

tiempo de leer

Las temperaturas bajan, y también caeremos por debajo del promedio

Italia entra en una fase más otoñal porque Corrientes continentales provenientes de Europa del Este. No es una intrusión fría real Como era de esperar de un mes NoviembreDefinitivamente no es nuevo en los episodios, incluso en invierno, pero habrá hipotermia Y localmente, también podemos terminar por debajo del promedio, aunque sea un poco. También se esperaba Ha vuelto algo de escarcha, no está muy extendida, en las llanuras del norte, especialmente en el noroeste a principios de semana. Así que vamos a ver cómo van los próximos días.

Domingo temperatura: Depresión térmica más leve a lo largo del Adriático y en el extremo sur de la península con depresiones máximas por debajo de la media local. Las regiones del oeste y del norte están algo alineadas con este período.

Temperaturas máximas el domingo

Lunes temperatura: ligero aumento de la temperatura en el extremo sur y bajas locales en Campania, Lazio, Abruzzo, Umbria y Marche con elevaciones incluso por debajo del promedio, aunque ligeramente. Valores en línea en otros lugares

Temperaturas máximas el lunes

Martes temperaturaFondos moderadamente bajos en el norte y en los valles centrales con posibilidad de heladas en la llanura inferior del Piamonte. Elevaciones inferiores a la media en el noroeste, estables en el resto del norte, recuperándose ligeramente en el centro sur con valores ligeramente por encima de la media en Cerdeña.

Temperaturas mínimas martes (amanecer)

Martes temperaturas máximas

Los dias que vienen: Ligera subida de las temperaturas tanto en los valores máximos como en los mínimos, especialmente en la zona norte pero con valores que en general se sitúan dentro de la media. Es probable que haya una elevación leve por encima del promedio en el sur y en las islas debido a los vientos del sur en relación conAbordar algunos trastornos.

