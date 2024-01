“Las piezas son patéticas. Estos son mis últimos tres días» – Corriere.it

Intentan apaciguarla, señalando que no falta compromiso, pero la ira asesina de Bianca Berlinger no atiende a razones: «El compromiso está mal. Si no les das instrucciones, necesariamente harán un mal esfuerzo: hacen esta basura.» Finalmente lanzó una advertencia al «gerente» (cuyo nombre no recuerda…) en el estudio: «Estos son mis últimos tres días.Me quedaré hasta el viernes y luego se acaba. No bromeo.» Es difícil creer que esto esté sucediendo realmente, Bianca Berlinger tiene una gran importancia estratégica para la información de Mediaset, fue uno de los mayores éxitos en el mercado televisivo reciente y Pier Silvio Berlusconi estaba apasionado por ella. Mediaset le resta importancia, es sólo una ráfaga. Por supuesto que estas piezas tienen que mejorar.