“Las llagas y el sangrado no se producen por el alcohol y las drogas, sino por la operación para extirpar el tumor”.

Fedez vuelve a hablar de su estado de salud, específicamente del sangrado interno que sufre desde que fue sometido a una cirugía abdominal para extirpar un tumor de páncreas en 2022. En una serie de Historias publicadas por la Clínica Milán. Como el rapero está hospitalizado desde el 11 de julio, Fedez explicó: «Leo artículos basados ​​en no sé qué, hablan de mi abuso de alcohol y drogas, pero ese no es el caso en absoluto». Unas horas más tarde llegó el anuncio: estaba fuera del hospital, tal como esperaba.

“Me hospitalizaron con otra hemorragia interna”, recuerda el rapero en la primera historia. Luego entra en detalles: “Cuando me operaron para extirpar el tumor y me suturaron los huesos, me volví más frágil”.. «No soy técnico, lo siento», explica, pero una cosa es segura: es más susceptible a «ampollar, sangrar, sangrar». También en septiembre pasado fue operado y estuvo hospitalizado durante unos diez días debido a una hemorragia interna derivada de dos úlceras. En mayo, problemas de salud no especificados provocaron la cancelación de su participación en el programa de televisión de Alessandro Cattelan. Afortunadamente, añadió Fedez el 12 de junio, esta vez el sangrado fue menos grave. El personal de la clínica, como explicó el día anterior, lo interceptó inmediatamente. En la historia, también agradeció a quienes le enviaron mensajes de aliento por estas horas: «Son un alivio en un momento que no es fácil desde muchos puntos de vista»..