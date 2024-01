«Las estrellas de la Unión Europea no son visibles». 27 millones de monedas fueron destruidas

La bandera de la Unión Europea podría haberse reproducido incorrectamente. O mejor dicho, podría haberse impreso en metal sin respetar plenamente las condiciones establecidas por la Comisión Europea, por ejemplo estrellas La bandera no será lo suficientemente visible. Así, la Monnaie de Paris, el equivalente francés de una casa de moneda oficial, se vio obligada a ser destruida. 27 millones de monedas. Una historia surrealista llegó desde Francia, informó el diario Transalpine en las últimas horas el mensaje. Según lo reconstruido, el nuevo año debería haber incluido la entrada en circulación de una nueva versión de las monedas de 10, 20 y 50 céntimos. Las nuevas monedas ya se emitieron el pasado mes de noviembre y el Ministro de Economía y Finanzas ya había incluido en su agenda la presentación de la iniciativa.

Sin embargo, unos días antes de la ceremonia, se produjo una interrupción inesperada y definitiva: la Comisión Europea, que supervisa el cumplimiento de las normas de las distintas monedas del euro de cada país, de hecho… fallar nuevo diseño. ¿la razón? Las estrellas de la bandera de la Unión Europea que figuraban en los céntimos en cuestión no eran compatibles, como ya se ha dicho: no eran visibles y no parecían destacar lo suficiente en la imagen del continente. Y así, la luz verde nunca llegó: Monáe se encontró frente a una montaña de cambios inutilizables, y he aquí por qué Se derritió y reutilizado para producir otras monedas (esta vez de acuerdo con los dictados del comité). Un «accidente» parece ser el resultado de una comunicación estresante entre las dos partes. Esto podría haber causado daños de entre 700.000 y 1.200.000 euros a las arcas francesas.