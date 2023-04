Las empresas alemanas Allianz y Munich Re aseguran el gasoducto ruso Nord Stream. Shell vende su participación en el campo Sakhalin-2

grupos de seguros alemanes Allianz y Munich RE Renovar cobertura de seguro de oleoductos Nordstream 1 quien conecta Rusia a Alemania, con capacidad de carga 55 mil millones de metros cúbicos el año. El gasoducto, controlado por Moscú, está desconectado no usado, después de ser saboteándolo con artefactos explosivos septiembre pasado. La agencia informa que Reuters Lo que indica que renovar la cobertura es un paso crítico para cualquier futuro a largo plazo de la tubería. La decisión de las dos aseguradoras es clara Contradice la posición oficial de Alemania que pretende, oficialmente, romper las relaciones con Moscú y su dependencia de los hidrocarburos rusos. Cinco fuentes han sido entrevistadas previamente Reuters Sin embargo mencionaron que El gobierno alemán no se opuso. decisión de la compañía de seguros. Munich Re, Allianz y la Cancillería alemana se negaron a comentar, Mientras que el Ministerio de Economía dijo que el seguro no era parte del apoyo anterior del gobierno para el gasoducto. Rusia tiene una participación del 51%. En Nord Stream 1 a través del gigante estatal Gazprom y algunos de los Accionistas alemanes de Nord Stream (Diosa de Wintershall y Eun, Nederlandse Gasunie y French Engie también contribuyen), a favor de preservar al menos la funcionalidad del gasoducto dañado, con la esperanza de mejorar las relaciones con Moscú en el futuro. Más específicamente, la póliza renovada cubre daños a las tuberías y problemas de interrupción del negocio. Obtener un seguro hace que sea más fácil iniciar reparaciones costosas (se habló de una costosa quinientos millones de euros)necesario para reanudar el suministro de gas bajo el mar Báltico en el futuro.

Investigan responsabilidad por sabotaje Sigue adelanteal menos formalmente, andar a tientas en la oscuridad. Las acusaciones se hicieron al principio. contra moscú Que, siendo propietario del oleoducto, tendría interés en Poner en peligro la seguridad de infraestructuras europeas clave. Sin embargo, ninguno de los resultados de las investigaciones ha permitido hasta el momento establecer una conexión entre el incidente y las fuerzas atribuidas al Kremlin. corresponsal estadounidense Seymour Hersh Afirmó tener elementos que atribuyen la paternidad del ataque a Estados Unidos y Noruega, lo cual es una reconstrucción muy cuestionada y Negado por la Casa Blanca. Hace tiempo Los New York Times Dé una descripción de la hipótesis en la que estaban trabajando los investigadores que se basa en el acto de A grupo extremista pro-ucraniano que iban a actuar de manera relativamente independiente, utilizando un yate de vela de 50 pies alquilado a una empresa polaca. Hoy estoyEl Correo de Washington Pero indica las sospechas de los investigadores alemanes de que los explosivos pueden haber sido colocados solo por este barco. Funcionarios estadounidenses y europeos dijeron que No sé con seguridad quién estaba detrás del ataque submarino. Pero muchos afirmaron participar escepticismo alemán que una tripulación de seis personas colocó cientos de libras de explosivos a grandes profundidades, apoyándose únicamente en una goleta.

Mientras tanto, el presidente ruso el presidente ruso vladimir putin Aceptó transferir 94,8 mil millones de rublos (aprox. 1.100 millones de euros) a la compañía petrolera Concha británica vender su participación en el proyecto Sajalín 2, un gran depósito de gas natural licuado (Lng) que se encuentra al noreste de la isla del mismo nombre en el Océano Pacífico. Así lo informó el diario ruso Kommersant. El dinero será transferido a una multinacional británica desde empresa rusa Novatek, que anunció ayer que ha solicitado una participación en Sajalín EnergíaOperador de proyecto Saqlain-2. Shell tiene una participación en un 27,5%, El proyecto es propiedad al 50% de la empresa estatal rusa Gazprom y anunció su intención de salir en marzo del año pasado. El campo Sakhalin es un proyecto clave en la estrategia de «pivote este» del Kremlin destinada a desviar los flujos de gas. De Europa a China y Asia.