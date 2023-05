Las botellas tienen más bacterias que los inodoros: cómo descargarlas bien

Es uno de los accesorios más queridos ahora mismo, pero hay que tener cuidado, si no lo lavas bien, ¡será un caldo de cultivo para las bacterias!

Mientras nos esforzamos por mantener un estilo de vida activo y saludable, a menudo pasamos por alto un detalle pequeño pero importante, que es el cuidado de las herramientas que utilizamos. Uno de ellos es famosa botella termica, Se suele utilizar a diario para hidratarnos durante las actividades deportivas, paseos o simplemente para beber agua durante el día. Sin embargo, las botellas de agua pueden esconder un enemigo invisible en su interior, según algunos estudios Puede contener más bacterias que el inodoro.! Aquí se explica cómo lavarlos por completo y garantizar una limpieza impecable.

¡Cuida tu botella, nunca adivinarás lo que hay dentro!

No se puede negar que las botellas de agua se han convertido en un accesorio indispensable en nuestra vida diaria, pero muchas veces no nos damos cuenta de lo mucho que pueden convertirse en un caldo de cultivo para gérmenes y bacterias si no las limpiamos adecuadamente. Estos microorganismos pueden multiplicarse en el interior de las botellas, especialmente en zonas de difícil acceso, como el tapón o la pajita, poniendo en peligro nuestra salud.

Para evitar que nuestro biberón se convierta en una amenaza para nuestra salud, es necesario seguir unas sencillas y eficaces precauciones para mantenerlo limpio y esterilizado. En primer lugar es importante lavar el biberón después de cada uso con agua caliente y jabón, de esta forma se logrará eliminar la mayor parte de las bacterias presentes en la superficie interior del envase.

pero, Para una limpieza más profundaentonces debe tomar precauciones adicionales, como Use una solución de partes iguales de vinagre blanco y agua más 1 cucharadita de bicarbonato de sodio Llena la botella con esta mezcla. Dejar actuar durante al menos 30 minutos antes de enjuagar bien con agua corriente. El vinagre blanco es un gran desinfectante natural que ayuda a eliminar las bacterias y los malos olores, utilizando este método una vez por semana te asegurarás de tener una botella limpia e higiénica.

Después de lavar y enjuagar bien la botella, ya está Se recomienda dejar secar al aire libre, boca abajo sobre un paño limpio, Para evitar la formación de moho y al mismo tiempo asegurar un ambiente desfavorable para las bacterias. Estos son los sencillos y básicos pasos para cuidar este accesorio tan útil que ahora está en todos los hogares.