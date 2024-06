Las bolsas europeas se debilitan tras las elecciones: París es el peor. El diferencial entre los bonos BTP y los bonos alemanes se amplía y los niveles de BTP son superiores al 4%

Roma, 10 de junio. (Adenchronos Health) – “Este tratamiento es capaz, en pacientes que han sido sometidos a cirugía, de retrasar la progresión de la enfermedad, aumentando así sus posibilidades de supervivencia. Estamos hablando de personas jóvenes: de treinta, cuarenta y cincuenta años. son no fumadores, «Y mujeres, parejas, familias, niños. Tomar terapia oral dirigida diariamente durante dos años después de la cirugía mejora la cantidad, pero también la calidad de vida general de estos pacientes y sus familias». Así comentó a Adnkronos Filippo De Marinis, director del Departamento de Oncología Torácica del Instituto Europeo de Oncología (Ieo) de Milán y presidente de Aiot (Sociedad Italiana de Oncología Torácica), sobre la luz verde de la Comisión Europea para ampliar La indicación: “Alectinib es el primer y único tratamiento adyuvante molecularmente dirigido, después de la cirugía, en el cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) positivo en etapa temprana”. De hecho, el fármaco ya ha sido aprobado para la forma metastásica.

El estudio Allina, que ha permitido esta aprobación en Europa, “es sin duda importante – explica De Marinis – y fue publicado en abril de este año en el New England Journal of Medicine, una prestigiosa revista científica”, ya que responde al problema de la «pacientes que tienen adenocarcinoma en etapa temprana» y «la enfermedad parece reaparecer más tarde» en comparación con aquellos «que reciben quimioterapia», prolongando así la esperanza de vida. Se trata de “un tratamiento especial que previene el cambio en el gen Alk que se identifica antes o después de la operación”. En este tipo de tumores, la presencia del cambio genético constituye un factor pronóstico negativo para la supervivencia del paciente, salvo que pueda revertirse”, es decir, convertir “este dato negativo en un estado pronóstico positivo mediante el uso de fármacos selectivos”. terapias.” Contra “Objetivo “Un gen Alk específico y modificado, para prevenir los mecanismos de desarrollo tumoral”.

En detalle, “frente a la quimioterapia estándar que sigue a la cirugía durante cuatro ciclos, es decir, durante dos meses – subraya el presidente del IOT -, el tratamiento de dos años con comprimidos, en casa, con alectinib, que impide la reordenación del ALC gen, es ciertamente importante Los resultados se obtienen, con una reducción del riesgo de recurrencia en más del 74%, al mismo tiempo que mejoran la calidad de vida. “Hasta ahora – continúa el oncólogo – tenemos datos sobre la llamada supervivencia libre de progresión, es decir, supervivencia libre de progresión (Pfs), es decir, el tiempo desde el inicio del tratamiento hasta que se produce una recurrencia”. Se trata de una «ventaja inconmensurable: estos datos se traducirán sin duda en un aumento de la supervivencia global», ya que aún no están disponibles.

«Este tratamiento biológico inhibidor selectivo – añade De Marinis – no tiene el mismo efecto negativo que la quimioterapia. Lo hemos observado desde hace unos diez años, desde la llegada de las terapias dirigidas». En comparación con la quimioterapia, que afecta a múltiples células, la terapia molecular dirigida, al inhibir el gen que funciona mal debido a su reordenamiento, «parece como si alterara la maquinaria de la célula cancerosa única que está respaldada por ese gen», explica. Tenemos un enfoque completamente diferente, con aspectos de tolerancia completamente diferentes y todos a favor de la terapia biosupresora y por eso no solo ha mejorado la cantidad de vida, sino también su calidad, considerando que estamos hablando de jóvenes que lo son. en su mayoría no fumadores”.

En la investigación y el desarrollo de alectinib, «partimos de la enfermedad metastásica: cuando diagnosticamos una enfermedad metastásica respaldada por un gen ALC, el alectinib es el estándar de atención». Por eso se probó en las primeras etapas de la patología, “en pacientes que acudieron al cirujano – repite el oncólogo – para extirpar el adenocarcinoma que, con el tiempo, en algunos casos volvió, donde no debía volver, porque el La lógica está fundamentalmente vinculada: “La identificación del gen mediante pruebas genéticas realizadas en el tumor, antes o después de la cirugía, permite identificar a aquellos pacientes que podrían beneficiarse de un tratamiento de dos años con pastillas tomadas diariamente en casa para retrasar la aparición de la recurrencia de la enfermedad. y obtener una mejor y mayor supervivencia, que aún está en evaluación.

Otro factor a favor de este enfoque terapéutico es que “en comparación con otras pruebas genéticas, la prueba que debería identificar la reordenación del gen Alk – explica De Marinis – puede determinarse mediante tres pruebas diferentes en cuanto a la utilidad del fármaco, un inmunoquímico. Es suficiente la evaluación”, que se realiza “como parte de la prueba diagnóstica del adenocarcinoma: la positividad permite identificar el reordenamiento del gen Alk, no es necesario acudir a procedimientos diagnósticos más complejos”. En cualquier caso, “la cooperación entre los distintos profesionales implicados en el tratamiento del cáncer de pulmón es fundamental – concluye el oncólogo – para que el paciente pueda entrar en el camino de la esperanza que le permita vivir su vida diaria con un camino personal que le incluya .” «Y lo convierte en el héroe del viaje de esta vida».