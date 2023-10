Las apuestas, dice Di Canio en la televisión: un insulto a los jugadores implicados

Duro arrebato Paolo Di Canio durante Club de fútbol del cielo. Exdelantero L. Lacio Comentó sobre el tema de las apuestas, pidiendo mentiras y dirigiéndose directamente a los jugadores bajo investigación: «¡Idiotas!» Lo digo como hermano mayor o mejor dicho como padre porque algunos son menores que mis hijas. Hay tres mil millones de cosas que uno puede hacer: perros, gatos o hámsteres por los que apostar. No es una invitación, porque sería apropiado decir de forma paternalista «No apuestes… Entra en una ronda…» Pero, ¿apuestas al fútbol? Debería estar vacío, es decir, simplemente estúpido.. Hay que ser tonto, repito, porque entonces empiezas a vicio de cierta manera a la ligera, porque es la primera vez que apuestas, es la primera vez”.

Di Canio está enfadado: “Tenemos que hablar”.

Di Canio continuó: «Uno se acerca a este mundo, entonces con planes diferentes como decíamos. Aquí no estamos hablando de actos ilegales, digamos que es porque la gente piensa que se equivocaron, no. Afortunadamente no lo hicieron, pero aún así es importante decir por qué. Entonces alguien ama Frijol Alcanzó cierto tamaño, ya veremos, Pero de lo que sale también hay problemas y amenazas.. Algo diferente por ejemplo de lo que le pasó a tonalí Lo cual me parece que tiene el control de todos modos. Por tanto, también existen diferentes planes para la adicción al juego, de los que hay que hablar, Porque entonces te deprimes y por eso pierdes tu mundo”.

Di Canio y el papel de los directivos

Di Canio también contó una historia relacionada con su experiencia en la Juventus, cuando tuvo un enfrentamiento con… Boniperty Quien objetó que se había retirado el día anterior a las 22.30 horas: “No se trata de ser viejo estúpido y los tiempos han cambiado, pero Hoy el técnico está dispuesto a justificar al jugador que comete erroresLo describió como pobre. Todo porque ellos también han cambiado, se han convertido en personajes ellos mismos, están muy dispersos, tienen muchas relaciones y ya no están detrás de un escritorio, en un estudio. Todo está bien. Pero entonces no hace falta justificarlo. «No tienes que justificarlo».

alegre: