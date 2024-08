Las 9 mejores flores para plantar el próximo otoño: consejos de expertos

Con el cambio de estación, es hora de empezar a pensar en tu jardín o balcón de otoño: estas son las mejores flores que puedes tener.

podria ser el jardin Vivió todo el año. Dependiendo de la temporada, el tipo de plantas cambia.

Pero, si sabes cuáles florecen cuando el clima comienza a refrescar, podrás seguir disfrutando de hermosos días incluso con menos horas de sol.

¿Qué plantar ahora que ha llegado el otoño? Te sorprenderá la cantidad de flores coloridas que podrás albergar. En algunos casos incluso un Periodo indefinido.

Las mejores flores para plantar.

Al intentar organizar el jardín, busque plantas perennes. Por ejemplo, la solución ecológica con la que no puedes equivocarte es rosa. Pero si no te gustan no es necesario que renuncies a un poco de color. Una planta que te dará grandes satisfacciones es… Lantana. Caracterizada por pequeñas inflorescencias en forma de cúpula en las que las pequeñas flores también pueden ser de tres o cuatro colores diferentes, la lantana es resistente a muchas condiciones diferentes.

Todo lo que tienes que recordar es que fue puesto en un lugar donde él pudiera llevarlo. sol Y el suelo se está agotando. Por algo excelente en su lugar jarrones pequeños O como borde puedes plantarlo. pensamientos. Si se cuidan bien, los pensamientos pueden ser perennes y tener propiedades Permanecen en flor incluso cuando hace frío..

Para un poco de color que también beneficie a la naturaleza, el color perfecto es Manzanilla: Las flores atraen a los polinizadores, por lo que hay un aspecto positivo que no se puede subestimar: la manzanilla, que también se puede utilizar en la cocina. Otro planta medicinal Lo que también genera muchas escenas divertidas de ver en todas las estaciones. Maravilla. Las caléndulas pueden retener plena luz solar. Resiste cualquier condición climática extrema..

Al igual que la manzanilla, la planta se puede utilizar en la cocina o en la producción de aceites esenciales contra la irritación. Es originaria de América del Norte. anatomía del conuclinio, Soporta bien las bajas temperaturas y es otro excelente refugio para los insectos polinizadores: es especialmente apreciado por las mariposas.

Puede que parezcan fuera de lugar, pero en realidad son preciosos en otoño. crisantemo. La tradición asociada a los cementerios proviene precisamente de que florecen cuando llega el frío. Pero sus colores y sus flores pueden embellecer cualquier balcón y cualquier jardín: entre otras cosas, son plantas perennes y bastan unas pocas plantas para crear efectos absolutamente sorprendentes.

Si tu color favorito es el rojo, entonces hay otra planta que debes tener y que es Precioso lirio. Como muchas plantas que crecen a partir de bulbos, esta variedad también embellece jarrones y jardines En otoño con sus enormes flores. Por último, algo muy fácil de gestionar: estrella, De las que también existen la variedad septiembre, y la vara de oro o Solidago. Solidago se utiliza para dar impulso a los macizos de flores. La planta tiene un importante hábito columnar con flores plumosas de color amarillo. La estrella es en cambio más Similar al terciopelo O margaritas con flores violetas o celestes.