Las 10 Mejores tablet amazon del 2024: Tus Mejores Opciones

DOOGEE U10 Tablet 10.1 Pulgadas, WiFi 6 Tablet Android 13, 9GB RAM+128GB ROM, 1280 * 800 IPS Tablet PC, TÜV, 5060mAh, Face ID, OTG, Bluetooth 5.0, 8MP+5MP, Gris 99,99 €

69,98 € disponible 3 new from 69,98€

Envío gratuito Consultar precio en Amazon Amazon.es Características 【Tableta Android 13 +WIFI 6】DOOGEE U10 tablet cuenta con un sistema Android 13 avanzado, procesador de cuatro núcleos con CPU de 2.0 Ghz, inicio de aplicaciones ultrarrápido y control táctil sensible. La tableta DOOGEE U10 cuenta con conectividad WiFi 6 ultrarrápida para mayor capacidad, menor latencia y conexiones de red más estables. La tableta pc está certificada por Google GMS y está disponible para descargar decenas de miles de aplicaciones estables desde Google Play Store.

【9 GB RAM + 128 GB ROM+ 1 TB】La tableta 10 pulgadas proporciona memoria de 9 GB (ampliable de 4 GB + 5 GB), lo que le permite iniciar aplicaciones rápidamente, espacio de almacenamiento de 128 GB, además de una tarjeta TF expandible de 1 TB, esta tableta puede almacenar más libros , programas o películas y cambia fácilmente entre aplicaciones mientras trabajas o estudias. La tableta DOOGEE U10 admite el modo de protección ocular TÜV, lo que la convierte en la opción de regalo más conveniente.

【Pantalla IPS de 10,1 Pulgadas + Reconocimiento Facial】La tableta Android DOOGEE U10 está equipada con una pantalla IPS de alta resolución de 10,1 pulgadas 1280*800. La pantalla de 10,1 pulgadas ofrece más espacio y es perfecta para ver películas, vídeos y navegar por sitios web. Como tableta para juegos con cámaras frontal y trasera, no solo puedes chatear por video con familiares, amigos y colegas, sino también desbloquear la pantalla con reconocimiento facial.

【WiFi 6 + 5060mAh + OTG】DOOGEE U10 tablet está equipada con Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.0, que tiene mayor capacidad y velocidad más rápida que Wi-Fi 5, y la conexión de red es más estable. La tableta pc U10 tiene una batería de 5060 mAh que le permite usar la tableta durante períodos prolongados de tiempo con el modo de ahorro de energía habilitado y también cargar otros dispositivos. La cámara trasera de 8 megapíxeles es ideal para selfies.

【Protección Ocular TÜV + Certificación Widevine L1】La tableta 10 pulgadas ha pasado la certificación Blu-ray TÜV y no sentirá dolor en los ojos después de un uso prolongado. La tableta también es compatible con Widevine L1, lo que significa que puedes disfrutar de contenido de alta calidad en todos los sitios de vídeos. ¡La tableta U10 es el mejor regalo para tus familiares y amigos, cumpleaños y Navidad! Nota: ¡La tableta Q6 no admite tarjeta SIM!

YESTEL Tablet 10 Pulgadas Android 13 con 12 GB RAM 128 GB ROM (1TB TF), GPS, 2.4G + 5G Wi-Fi, 2.0 GHz, Bluetooth 5.0, 5 MP + 8 MP, Tablet con Teclado + Ratón + Funda, Rojo 79,99 € disponible Consultar precio en Amazon Amazon.es Características 【Ú 】T13 tablet está equipada con el último Android 13, con la última interfaz de usuario y protección de privacidad. La tableta también admite lapersonalización de los iconos de las aplicaciones y la adición de widgets de escritorio para embellecer el tema del escritorio y administrar la información de las aplicaciones de manera eficiente y fácil. T13 ofrece un inicio de aplicaciones ultrarrápido, juegos ultra fluidos y una impresionante experiencia multimedia.

【 + + .】Esta tablet 10 pulgadas tiene una velocidad de procesamiento de hasta 2,0 Ghz. Equipada con 12GB RAM (6GB+6GB virtual) y 128GB ROM, ampliable hasta 1TB, aumenta poderosamente la velocidad de ejecución y el espacio de almacenamiento para aplicaciones de programas más fluidos, y también almacena todos sus videos favoritos, fotos, juegos y más, no se preocupe por la capacidad de almacenamiento insuficiente y la velocidad de funcionamiento lenta de su tableta.

【 -】T13 tablet 10 pulgadas soporta WiFi de alta velocidad de banda dual de 5,0Ghz y 2,4Ghz, lo que hace que la conexión WiFi de la tableta sea rápida y proporcione una buena señal a través de las paredes, esto significa que puede descargar cualquier cosa rápidamente. Soporta transmisión inalámbrica Bluetooth 5.0. Con la1 aplicación Android 13, deje que su tableta transfiera archivos y audio de forma estable y rápida.

【 é + 】La tableta T13 está equipada con una pantalla HD de 1280 x 800, con bajo consumo de energía y colores brillantes. La incorporación de dos altavoces estéreo hace que el sonido sea más claro y agradable. Esto proporciona una experiencia de transmisión sorprendente y ultra fluida. Equipado con una gran batería de 6000 mAh, esto significa que puedes disfrutar de horas de entretenimiento en streaming y videollamadas en tu tableta.

【 】El juego de tablet con teclado bluetooth, ratón, adaptador OTG, funda, cargador, protector de pantalla portátil, no es necesario gastar dinero extra en otros accesorios, adecuado para el entretenimiento de la vida diaria y las ocasiones de trabajo.Tablet con teclado Garantía 2 años, si necesita nuestra ayuda, póngase en contacto con nosotros para obtener soporte técnico o servicio de devolución.

SGIN - Tableta de 10,1 pulgadas, Android 12, 2 GB de RAM, 64 GB de ROM, 1200 x 800 FHD IPS, Octa-Core hasta 1,6 GHz, cámara 2 MP + 5 MP, batería de 5000 mAh, 2,4 G/5 G WiFi 49,99 € disponible Consultar precio en Amazon Amazon.es Características 【Android 12 Tablet】: la tableta Android 12 viene con un potente sistema Android 12.0, el sistema Android 12.0 es mejor y más rápido que Android 12, admite tarjeta TF de hasta 256 GB, memoria grande y ampliable que le permite almacenar más de lo que desea y borrar menos. Alimentado por un procesador de ocho núcleos de 2.0 GHz y la última versión de Android 12, la tableta será más rápida y receptiva.

【Tablet de 10.1 pulgadas con pantalla IPS】: tableta Android con pantalla IPS de 10,1 pulgadas, 800 x 1280, el texto es claro y los colores son más vibrantes. Diseño de marco ancho, campo de visión más amplio, visualización cómoda de video, aumento del ángulo de visión y sensibilidad táctil.

【Batería de larga duración】: con una batería recargable de 5000 mWh, la tableta de bajo consumo está diseñada para hasta 6-8 horas con una sola carga, lo que le permite trabajar o jugar todo el día mientras está en movimiento. Simplemente cargue a través del conector tipo C y tenga la seguridad de que la batería durará.

【Tablas de alto rendimiento】: esta tableta para niños está equipada con 2 GB de RAM, 64 GB de ROM, admite la expansión de la tarjeta TF de 64 GB, contiene una cámara frontal clara de 2 MP y una cámara trasera de 5 MP, WiFi, GPS, Bluetooth, radio FM, altavoces duales, cumple con los requisitos de aprendizaje en línea y videollamadas. Más funciones le permiten disfrutar de la diversión y la productividad sobre la marcha.

【Garantía de 1 año】: desde la fecha de compra de la tableta WiFi, ofrecemos un período de garantía completo de 365 días. SGIN siempre se ha comprometido a ofrecer a los clientes una experiencia de compra satisfactoria. Si hay algún problema, le responderemos dentro de las 12 horas para ayudarlo a resolver el problema.

Samsung Galaxy Tab A9 Tablet Android, 64 GB Almacenamiento, WiFi, Pantalla 8.7”, Sonido Nítido, Gris (Versión Española) 179,00 €

145,00 € disponible 16 used from 127,84€

Envío gratuito Consultar precio en Amazon Amazon.es Características Estilo contemporáneo, pantalla cautivadora: Samsung Galaxy Tab A9 presenta un elegante cuerpo metálico en color Gris Grafito, Pantalla grande y luminosa para un entretenimiento envolvente, incluso en ambientes con mucha luz

Déjate envolver por un sonido profundo: Experimenta un ambiente sonoro envolvente con los altavoces de Galaxy Tab A9, que ofrecen una claridad y profundidad extraordinarias para que disfrutes de tus películas y tu música

Almacena más de lo que te gusta: Samsung Galaxy Tab A9 con 4 GB de RAM asegura menos retrasos en multitarea, El almacenamiento integrado de 64 GB (ampliable a 1 TB) guarda todos tus archivos alta resolución, Guarda más y borra menos

Divide la pantalla, multiplica tu productividad: Galaxy Tab A9 permite dividir la pantalla en dos para una eficiente acción multitarea, Esboza, visualiza y haz videollamadas con hasta dos apps abiertas a la vez, sin tener que cerrar ninguna

Protege tu tranquilidad mental: Protege tu información, Secure Folder almacena datos importantes, Privacy Dashboard permite controlar el estado de seguridad del dispositivo, Vive la experiencia Samsung Galaxy sin preocupaciones ni problemas de seguridad

Blackview Tablet 10 Pulgadas Tab70 WiFi(2024), 8(4+4) GB+64GB/2TB SD Android 13 Tablet, WiFi 6, BT5.0, 6580mAh Android Tablet, Cámara 5MP+2MP/Type-C/Google GMS 2.0GHz Quad-Core IPS HD+ WiFi Tablet 114,99 €

Tab 70 WIFI es compatible con WIFI 6, ofreciendo una mayor velocidad de transferencia y una red más estable en comparación con el WIFI 5G. WIFI 6 es compatible con las bandas de 2.4GHz y 5GHz, proporcionando una mejor cobertura.Además, gracias a la tecnología TWT (TARget Wake Time) de WIFI 6, se reduce el consumo de energía, mejorando la duración de la batería. También incluye Bluetooth 5.0, con un mayor rango y velocidad de transferencia.

& .: Tab 70 WIFI es compatible con WIFI 6, ofreciendo una mayor velocidad de transferencia y una red más estable en comparación con el WIFI 5G. WIFI 6 es compatible con las bandas de 2.4GHz y 5GHz, proporcionando una mejor cobertura.Además, gracias a la tecnología TWT (TARget Wake Time) de WIFI 6, se reduce el consumo de energía, mejorando la duración de la batería. También incluye Bluetooth 5.0, con un mayor rango y velocidad de transferencia.

(+) + / : Los 8 GB de RAM (incluidos 4 GB de memoria expandible) garantizan un inicio rápido de las aplicaciones y una experiencia, 64 GB almacenamiento interno, proporcionando un amplio espacio para almacenar documentos, fotos y videos, y admite una memoria expandible de hasta 1 TB a través de una tarjeta Micro SD / TF. 2MP + 5MP, lo que proporciona imágenes más claras, hermosas y mejores retratos.

." + & : Esta tableta ofrece una calidad de impresionante calidad de imagen y comodidad visual con su pantalla IPS de 10.1" en color. Cuenta con modos de protección ocular, oscuro y lectura para una cómoda lectura nocturna. Altavoces estéreo duales brindan un sonido claro y brillante, con experiencia de sonido envolvente 3D. La batería de 6580mAh es ideal para actividades al aire libre, viajes de negocios y entretenimiento.

, _ . & : Tableta 10.1 pulgadas que resguarda la privacidad y brinda mayor seguridad. Incluye el sistema Doke OS_P 3.0 de desarrollo propio para una interacción simplificada. Certificación Google GMS para acceder a todas las aplicaciones Google Play. Potente procesador de 2.0GHz para una experiencia de streaming eficiente. Su diseño delgado(9.9 mm grosor, 520 gramos peso), acabado mate y bordes modernos, ofrece comodidad y elegancia.

2024 Newest Tablet 11 Pulgadas 2K Octa-Cores 16GB RAM + 256GB ROM (1TB TF), 2K Pantalla 2000*1200, Android 13, WiFi 5G, BT 5.0, 4 Altavoces, 8600mAh, 13MP Cameras, Cuerpo Metálico, con Funda, Negro 187,99 € disponible Consultar precio en Amazon Amazon.es Características 【Sistema Operativo + CPU + Memoria】La tablet J9 está equipada con un sistema Android 13 de 64 bits y utiliza un procesador MT8183 de alta velocidad de 8 núcleos y 2,0 Ghz. La RAM del J9 es de 16GB (8GB de RAM + 8GB de RAM ampliada) y la ROM es de 256GB de memoria UFS de alta velocidad. J9 admite expansión de memoria con tarjetas MicroSD/TF de hasta 1TB. La configuración de hardware profesional del J9 facilita el manejo de diversas tareas laborales

【Pantalla + Cámara + Altavoz】La tablet J9 utiliza una pantalla grande incell 2K UHD de 11 pulgadas con una resolución de 2000*1200 y admite mil millones de colores en pantalla. J9 tiene 4 parlantes estéreo, 4 cámaras y 1 flash, cámara frontal de 5MP, cámara trasera de 13MP y 2 cámaras auxiliares antivibración de 2MP

【Conectividad + Batería】La tablet J9 admite todas las redes WiFi 5G, WiFi 2.4G y puntos de acceso, equipada con Bluetooth 5.0 de alta velocidad y GPS. y batería de larga duración de gran capacidad de 8600 mAh. Admite funciones de transmisión inalámbrica, MIDI, OTG y transferencia de archivos entre PC y tableta. La tablet J9 tiene potentes capacidades de análisis de archivos en diferentes formatos

【Cuerpo Metálico + Ultraligero + Ultradelgado】La tablet J9 adopta un cuerpo totalmente metálico y está hecha de aleación de aluminio de alta resistencia. Con un diseño ultrafino de 7 mm, el cuerpo general de la tableta tiene hermosas líneas, lo que le brinda un toque de alta calidad. La tableta J9 pesa sólo 530 gramos. Fácil de sostener y transportar

【Sensor Hall + Funda Exclusiva Hall】La tableta J9 está equipada con un sensor Hall y la tableta tiene potentes capacidades de inducción magnetoeléctrica. J9 tiene un funda Hall exclusivo. Abra la funda de la tablet y la pantalla de la tablet se iluminará. Cierre la funda Hall de la tableta y la pantalla de la tablet se apagará. Este funda Hall ya está incluido en el embalaje de la tablet

Blackview Tablet 8 Pulgadas, 12GB+128GB/1TB TF Octa-Core Tablet Tab60, Widevine L1 Tableta con Doble 4G LTE+5G WiFi, Android 13/6050mAh Battery/8.68 Pulgadas FHD+/8MP+5MP/Google GMS/GPS/Modo PCTablet 149,99 € disponible 2 new from 149,99€

Envío gratuito Consultar precio en Amazon Amazon.es Características Tableta Compacta de 8,68 Pulgadas y Aspecto LujosoLa pantalla de 8,68 pulgadas mejora la interacción con los dedos durante los juegos y los efectos audiovisuales durante los vídeos.Esta tableta cuenta con una pantalla IPS In-cell de 1340*800 con una excelente reproducción del color y un amplio ángulo de visión para obtener imágenes claras y realistas.La tableta Blackview Tab 60 pesa sólo 338 g, y 8,4 mm de espesor, por lo que es fácil de manejar con una sola mano.

12GB+128GB-1TB (TF) y Octa-Core Procesador Tab 60 Tablet está impulsado por el procesador octa-core UNISOC T606 para un rendimiento potente que no degrada la velocidad de fotogramas cuando se juega, se graba vídeo, se trabaja o se juega. Combinado con 12GB (6GB + 6GB de memoria virtual) + 128 GB de ROM(ampliable hasta 1 TB de tarjeta micro SD ), aumenta la velocidad de procesamiento en más de un 20%, almacena fácilmente cualquier música y vídeo, para maximizar el espacio de almacenamiento.

Android 13 y Doke OS P_3.0 de Desarrollo PropioCombinado con el último Android 13, el sistema Doke OS P_3.0 lanza aplicaciones rápidamente y ofrece una fuerte protección de la privacidad y un diseño personalizado. La tableta Blackview tiene certificación GMS y hay muchas aplicaciones populares en Google Play Store para que elijas.Con cámaras trasera de 8MP y frontal de 5MP, puedes disfrutar tomando fotos en cualquier momento, ya sea una hermosa vista o un selfie.

6050mAh de Capacidad, Largo Tiempo de EsperaLa tableta de cuerpo pequeño de 8,68 pulgadas tiene una batería incorporada de 6050mAh, que es potente y duradera. Con hasta 696 horas de tiempo de espera y 5,5 horas de reproducción continua de vídeo, la Tab 60 se adapta perfectamente a sus necesidades diarias.con soporte de energía de mayor duración, se puede disfrutar de su vida móvil sin tener que buscar puntos de carga durante los viajes largos o actividades al aire libre.

Dual 4G LTE + 5G WiFi + BT 5.0Equipado con comunicación 4G LTE (Dual SIM) y WiFi 5G/2.4G de alta velocidad, que cambia automáticamente según las condiciones de la red. Bluetooth 5.0 permite una rápida conexión inalámbrica y transferencia de datos. Compatible con Sistemas de satélite GPS/BDS/Galileo/Glonass como guía de confianza para llegar a su destino exactamente sin importar dónde se encuentre. Mientras tanto, proporcionamos 2 años de garantía para su perfecto servicio post-venta.

Blackview Tablet 10 Pulgadas, WiFi6 Tablet Android 13, Tab30WiFi Quad-Core Tablets, 6GB RAM 64GB ROM/TF 1TB, Widevine L1 FHD+ Tabletas, Cámara Dual/5100mAh/BT 5.2/Google GMS/Tipo C 2024 PC Tablet 99,99 €

95,99 € disponible 2 new from 95,99€

⭐Mayor Privacidad, Seguridad Suave- Android 13⭐Impulsado por la última versión de Android 13GO, esta elegante tableta de 10 pulgadas con Android mejora considerablemente la privacidad y seguridad, y añade funciones más completas de gestión de derechos y protección de datos. La versión Android 13Go del sistema es más simplificada que el sistema Android original y ocupa menos espacio de memoria, permitiendo que la tableta funcione de manera más fluida. Al mismo tiempo, garantiza la fiabilidad básica, la usabilidad y la personalización.

⭐Mayor Privacidad, Seguridad Suave- Android 13⭐Impulsado por la última versión de Android 13GO, esta elegante tableta de 10 pulgadas con Android mejora considerablemente la privacidad y seguridad, y añade funciones más completas de gestión de derechos y protección de datos. La versión Android 13Go del sistema es más simplificada que el sistema Android original y ocupa menos espacio de memoria, permitiendo que la tableta funcione de manera más fluida. Al mismo tiempo, garantiza la fiabilidad básica, la usabilidad y la personalización.

⭐Potencia en tus Manos: 6GB RAM, 64GB Internos⭐Con sus potentes especificaciones, esta tableta Android está diseñada para superar tus expectativas. Con 6GB de RAM, cambiar entre aplicaciones es fácil y fluido.Equipada con 64GB de almacenamiento interno, ampliable con una tarjeta TF de hasta 2TB, nunca te quedarás sin espacio para tus aplicaciones favoritas, fotos, videos y más. El chip compatible con la conexión de red WiFi6 hace que tu acceso a Internet sea más seguro y rápido.

⭐Certificación Google, Pantalla de 10", Carga Rápida 10W⭐Con su certificación de Google, los compradores pueden disfrutar de un acceso perfecto a la tienda Google Play, desbloqueando un mundo de aplicaciones y software. Sumérgete en imágenes impresionantes en la pantalla de 10 pulgadas y 300nit de luminosidad, perfecta para entretenimiento en cualquier lugar. Con carga rápida de 10W y una gran batería de 5100mAh, Blackview Tab30WIFI te mantiene cargado todo el día.

⭐Control Parental, Cámaras Duales⭐La tableta Android 13 Tab30WIFI permite a los padres establecer límites seguros y controlar las aplicaciones disponibles, además de gestionar el tiempo de pantalla. También cuenta con cámaras frontal y trasera para capturar momentos familiares y realizar videollamadas con familiares.El conector para auriculares de 3,5 mm y Bluetooth te permiten elegir tu método de auriculares preferido en esta tableta de 10 pulgadas.

SEBBE Tablet 10 Pulgadas Android 13 Tablet PC 12GB RAM + 128GB ROM (TF 1TB ) Octa-Core 2.0 GHz, | Bluetooth 5.0 | 5G WiFi | 1280 * 800 Pixels | 6000mAh | 5MP+8MP, Tablet con Teclado y Raton Azul 112,99 €

94,99 € disponible Consultar precio en Amazon Amazon.es Características 【ÚLTIMO ANDROID 13 & OCTA-CORE & 2.0 GHZ】Tablet S22 está equipado con el último sistema Android 13, que mejora la privacidad y la seguridad para una mejor protección de la privacidad y control de datos. La tableta está equipada con el procesador octa-core más estable con una frecuencia máxima de 2.0GHz, lo que mejora la velocidad de ejecución de programas y la movilidad para la navegación web, trayendo una experiencia de usuario más rápida.

【12GB RAM + 128GB ROM + TF 1TB 】Tablet 10 pulgadas ofrece 12 GB RAM (6GB de RAM + 6GB de expansión de RAM) y 128 GB de almacenamiento, compatible con todas las marcas de tarjetas microsd/TF de 4 GB a 1TB. Los 12 GB de memoria te permiten iniciar aplicaciones rápidamente, y la gran memoria te permite disfrutar de millones de películas y programas de TV, lo que te ofrece una experiencia de usuario más cómoda y fluida.

【5G/2.4G WiFi + Bluetooth 5.0】La tableta es compatible con Wi-Fi 5G, el nuevo canal de recepción y transmisión WiFi mejora la velocidad y la estabilidad de la conexión de red. Adecuado para todas las redes domésticas que utilizan Bluetooth 5.0 para conectar auriculares Bluetooth, teclados Bluetooth y otros dispositivos Bluetooth. Admite la navegación y descarga de magníficas aplicaciones como Facebook, Twitter, Netflix, Disney+ y Skype, entre otras.

【PANTALLA + CÁMARA + RECONOCIMIENTO FACIAL】Tablets cuenta con una pantalla táctil IPS 2.5D de 10 pulgadas con resolución HD de 1280*800 con reproducción de color y brillo.El S22 viene con doble cámara: una frontal de 5 megapíxeles y otra trasera de 8 megapíxeles. No solo puedes chatear por vídeo con tu familia, amigos y compañeros a través de la aplicación, sino que también puedes desbloquear la pantalla mediante reconocimiento facial.

【TABLET 2 EN 1 + GARANTÍA DE POR VIDA】Tablet con ratón y teclado pueden utilizarse como pequeños ordenadores portátiles.La tableta también incluye adaptador, funda, cargador, protector de pantalla y mucho más. Ofrecemos soporte técnico de por vida y garantía de por vida. Si tiene algún problema durante el uso, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de Amazon. Tendremos personal profesional para ayudarle a resolver el problema.

2024 Newest Tablet 10 Pulgadas Android 13 Tablets PC 12GB RAM + 128GB ROM (1TB TF) Octa-Cores 2.0Ghz, WiFi 5G+2.4G, BT 5.0, GPS, 8000mAh, 8+5MP, Cuerpo Metálico, con Funda, Teclado y Ratón, Negro 138,99 €

89,98 € disponible Consultar precio en Amazon Amazon.es Características 【El último Android 13 OS y Procesadores de 2.0 Ghz】La tablet J10 está equipada con el último sistema Android 13. El nuevo sistema fortalece la privacidad y la protección de datos, haciéndolo más rápido y seguro. Android 13 te ofrece configuraciones más personalizadas (widgets, pantalla dividida, controles parentales y múltiples usuarios, etc.). La tableta está equipada con un potente procesadores de 2,0 GHz, lo que brinda una experiencia fluida y segura para usar el sistema y streaming

【12GB de RAM + 128GB de ROM + 1TB Ampliable】La tablet J10 está equipada con 12GB de RAM (6GB de RAM + 6GB de expansión de RAM) y 128GB de ROM, que admite una expansión de memoria máxima de 1 TB (mediante tarjeta MicroSD/TF), y esta memoria se puede configurar como almacenamiento adicional/almacenamiento portátil. Las tabletas brindan un amplio espacio para ejecutar aplicaciones o almacenar imágenes, películas, documentos y libros

【Wi-Fi Dual y Bluetooth 5.0】La tablet admite Wi-Fi de 2,4 Ghz y 5 Ghz, un nuevo canal de recepción y transmisión de Wi-Fi, que mejora la velocidad y la estabilidad de la conexión de red. Play Store está preinstalado y se pueden descargar varias aplicaciones desde Play Store. La tableta tiene una función Bluetooth 5.0 más estable y rápida incorporada, que puede conectar auriculares Bluetooth, teclados Bluetooth y otros dispositivos Bluetooth a través de Bluetooth 5.0

【Pantalla de 10 Pulgadas y Batería de 8000 mAh】J10 utiliza una pantalla 2.5D de 10 pulgadas, que mejora efectivamente la sensibilidad de la pantalla y la comodidad táctil. Puede proporcionar colores claros y ricos en diferentes entornos y filtrar la luz azul. La tableta tiene cámaras delantera y trasera de 5MP + 8MP, que pueden hacer videollamadas con su familia, amigos y colegas. La batería de gran capacidad de 8000 mAh proporciona una potencia creciente para el funcionamiento de la tableta

【Tablet con Cuerpo Metálico e Ordenador Portatil 2 in 1】La tableta J10 adopta un cuerpo de aleación de aluminio, que es liviano, de alta resistencia y de apariencia elegante. El paquete de la tablet contiene tablet J10, mouse, teclado bluetooth, adaptador OTG, funda protector, dispositivo de carga, pin de expulsión SD, protector de pantalla, etc. Puede configurar la tableta como una pequeña computadora portátil. Si necesita nuestra ayuda, por favor contáctenos

