Las 10 Mejores diodo led del 2024: Tus Mejores Opciones

200 PCS 5mm LED Light Emitting Diode, Diodo Emisor De Luz Led,5mm Led Diodo emisor de luz (rojo, amarillo, azul, verde y blanco 5 colores) 5,99 € disponible Consultar precio en Amazon Amazon.es Características Diodo emisor: kit surtido de luz de diodo de 5 mm, lente redonda (transparente transparente) 2 cables, 5 colores x 40 piezas = 200 piezas de diodo LED mixto.

Especificación: Cabeza: diámetro 5 mm, polaridad: ánodo más largo, cátodo más corto. Corriente máxima: 20mA. Respuesta sensible en el estado de conmutación de alta velocidad, emisión de luz uniforme y estable.

Rendimiento del pozo: menor consumo de energía, mayor vida útil, mayor robustez física, tamaño más pequeño y cambio más rápido.

CATEGORIZAR CLARAMENTE: todos los diferentes tipos de diodos súper brillantes están separados en una caja de kit ordenada y etiquetados claramente.

Ocasión aplicable: el kit de resistencias de diodos de colores surtidos es conveniente para equipos de bricolaje y reparación y electrodomésticos del hogar, la oficina y la industria.

ARCELI 100 PCS Bombilla de luz LED de Cinco Colores de Alto Rendimiento Lámparas de diodo emisor de 2 Pines de Alta Potencia Kit súper Brillante Surtido de 3 mm 5,99 € disponible 1 used from 4,79€

Envío gratuito Consultar precio en Amazon Amazon.es Características Un conjunto con 5 colores diferentes, muy bonito.

Tamaño pequeño y super brillante.

Bajo calor, ahorro de energía, bajo consumo de energía, larga vida útil.

El mejor reemplazo para las fuentes de luz tradicionales.

Se puede utilizar como decoraciones ligeras, antorchas, juguetes y regalos, decoraciones para automóviles, publicidad en cajas de luz, indicadores de señal, etc.

AUKENIEN 500 Piezas Diodo LED 3MM Emisor Kit Redondo Diodos Difusos de Luz LED Blanco Rojo Verde Azul Amarillo (50piezas cada color) 9,99 € disponible Consultar precio en Amazon Amazon.es Características AUKENIEN - Diodos LED de alta calidad de 3 mm, kit de diodos luminosos que incluye rojo, azul, amarillo, verde y blanco.

Tipo de cabeza: redonda. Diámetro de la cabeza: 3 mm.

Ventaja del producto: bajo calor, ahorro de energía, bajo consumo de energía, larga vida útil. Las luces LED son muy claras, brillantes y el haz es estable.

Aplicación del producto: diodos LED como decoración brillante, decoración de coche, publicidad de cajas brillantes, señales, decoración de luz, linternas, circuito PCB DIY y luces de Navidad.

Lo que obtienes: 500 unidades de diodos LED de 3 mm con 5 colores diferentes.

50 Piezas Diodos Led 8 mm, Kit Surtido de Circuitos LED Lámpara Multicolor, Emisores Luz de Diodos Redondos, Verde/Rojo/Azul/Amarillo/Blanco 6,99 € disponible Consultar precio en Amazon Amazon.es Características Estas luz de diodo led de 8 mm tienen 5 colores, cada color 10 piezas, respectivamente verde / rojo / azul / amarillo / blanco, cada color representa un color luminoso, un total de 50 piezas.

Este diodos emisores de luz led es de cabeza redonda con borde, chips seleccionados de alta calidad, más seguro y más ahorro de energía, y el uso de pegamento de resina epoxi respetuoso con el medio ambiente, para evitar que el producto estalle, alta reproducción cromática y puede soportar altas temperaturas, con pequeño poder calorífico, alto brillo, características de larga vida.

Corriente DC máxima: 20 mA, Voltaje: Verde/Azul/Blanco: 3.0-3.2V, Rojo/Amarillo: 2.2-2.4V. Hay polos anódico y cátodos, el pie largo es anódico (+) y el pie corto es cátodos (-). El ángulo de emisión es de 360°.

El vatio de los diodo LED es 0.25-0.5W, y el rango de longitud de onda de cada color: rojo 620-625nm, verde 520-535nm, azul 460-475nm, amarillo 585-590nm, blanco 3000-10000K

Esta luz de diodos led alta luminosidad tiene una amplia gama de aplicaciones, se puede utilizar en luces navideñas, luces de escenario, electrónica automotriz, linternas, fuentes de iluminación, farolas LED, iluminación automotriz e incluso pantallas LED y semáforos pueden usar esta luz LED.

5mm Diodos Led, 80 Piezas Emisores Diodos Emisores de Luz Led, Diodo Led de Alta Luminosidad, 3V Diodo Led Multicolor para DIY Proyecto de Ciencia Componentes de Iluminación Electrónica (Blanco) 5,98 € disponible Consultar precio en Amazon Amazon.es Características 【Parameters】Voltaje: 3,0V-3,2V, Corriente: 20mA, La pata larga del diodo led es "+", la pata corta es "-", Temperatura de color / Rango de longitud de onda: 3000-10000K. El ángulo de luz es de 360°. Por favor, utilice el rango de corriente correcta para evitar que el diodo led no funcione.

【Materiales de alta calidad】Esta luz de diodo LED es de cabeza redonda con tablero, chips seleccionados de alta calidad, más seguro y ahorro de energía y el uso de adhesivo de resina epoxi ecológico, ahorro de energía y más respetuoso con el medio ambiente.

【Buen Rendimiento】 Nuestro diodos LED de Alta Luminosidad es muy claro y brillante, con un haz estable, no es fácil de parpadear, no es fácil de calentar, bajo consumo de energía y mayor vida útil.

【Parámetros para cada color】 La potencia de las perlas de la lámpara es de 0,06W y el rango de longitud de onda de cada color: Rojo 620-625nm; Verde 515-520nm; Azul 455-460nm; Amarillo 585-590nm; Blanco 3000-10000K.

【Amplias aplicaciones】Puede ser utilizado como iluminación, linternas, regalos de juguete, publicidad de caja de luz, luces de señal, pasatiempos de bricolaje, equipos de diagnóstico o análisis, etc.

YIXISI 400 Piezas 3mm LED Diodo Emisor, Ultrabrillante Diodos Multicolor Emisores, LED Diodos Kit, Blanco/Rojo/Amarillo/Verde/Azul, 80 Piezas para Cada Color 8,99 € disponible Consultar precio en Amazon Amazon.es Características El paquete incluye: Kit de diodo LED de 3mm, LED rojo, verde, amarillo, azul y blanco, un total de 400 LED (80 por color).

Diámetro: 3mm. Ángulo de visión LED: 25°. Vida útil: más de 20000 horas.

Fácil de usar: la velocidad de instalación es rápida, solo necesita conectar las perlas de la lámpara al circuito para encender las perlas de la lámpara. Mayor estabilidad y menor consumo de energía.

Voltaje directo: blanco 3.0-3.2V; Verde 3.0-3.2V; Amarillo 1.8-2.0V; Azul 3.0-3.2V; Rojo 1.8-2.0V, Corriente Directa: 20mA.

Ampliamente aplicable: se puede utilizar como decoraciones de luz, antorchas, regalos de juguetes, decoraciones de automóviles, publicidad de cajas de luz, indicador de señal, afición de bricolaje, equipo de diagnóstico o analítico, etc.

250 Piezas Diodos Led 3mm, 3V Luce de Led Diodo Emisores Difusa 2 pin, Componentes Electrónicos Lámpara Led Ultra Brillante para Arduino 7,89 € disponible Consultar precio en Amazon Amazon.es Características Estas luces de diodo led de 3 mm tienen 5 colores, cada color 50 piezas, respectivamente verde / rojo / azul / amarillo / blanco, cada color representa un color luminoso, un total de 250 piezas.

Este diodo LED que emite luz es de cabeza redonda con borde, chips seleccionados de alta calidad, más seguro y más ahorro de energía, y el uso de pegamento de resina epoxi respetuoso con el medio ambiente, para evitar que el producto estalle, alta reproducción cromática y puede soportar altas temperaturas, con pequeño poder calorífico, alto brillo, características de larga vida.

El voltaje de trabajo de la lámpara LED LED es 3.0-3.2V, la corriente de trabajo es de 20 mA; Hay polos positivos y negativos, el pie largo es positivo (+) y el pie corto es negativo (-). El ángulo de emisión es de 360°

La potencia de cada cuenta de lámpara es 0.06W, y el rango de longitud de onda de cada color: rojo 620-625nm; verde 515-520nm; azul 455-460nm; amarillo 585-590nm; Blanco 3000-10000K.

Esta luz de diodo emisor LED tiene una amplia gama de aplicaciones, se puede utilizar en luces navideñas, luces de escenario, linternas, fuentes de iluminación, farolas LED, incluso pantallas LED y semáforos.

Movilideas - 25X Diodo LED RGB 4,8X5 mm Cambio automático de color 2 Pin alta luminosidad 4,81 € disponible 2 new from 4,81€

Envío gratuito Consultar precio en Amazon Amazon.es Características Cantidad: 25 Unidades.

Voltaje de funcionamiento: 3V. Emisión de Color RGB (rojo, verde, azul): Cambio automático de colores. Color de la lente: Agua clara.

Tamaño: 4,8x5 mm. Cambia de color y secuencia de forma automática. 2 pines. A este tipo de LED (2 pines) no se le puede controlar la velocidad ni secuencia de colores.

áxima disipación de potencia: 80mW. Máxima corriente continua directa: 20mA. Luminosidad: 4000MCD a 20000MCD. Ánodo (A): Positivo (pata larga). Cátodo (K): Negativo (pata más corta).

Ánodo (A): Positivo (pata larga). Cátodo (K): Negativo (pata más corta).

MINGZE Diodos Emisores de Luz LED, 5 mm 3mm establecen componentes electrónicos redondos 5 colores Ultrabrillante Multicolor 2pin LED equipo kit (200 piezas) 5,98 € disponible Consultar precio en Amazon Amazon.es Características ❤ Tipo de cabezal: Redondo, Diámetro del cabezal: 5 mm y 3 mm, Corriente: 20 mA, Voltaje rojo verde amarillo: 1.9-2.1v, Voltaje azul blanco: 3.0-3.4v.

❤ Kit completo de surtido de LED: incluye LED de color rojo, verde, amarillo, azul y blanco, un total de 200 LED.

❤ Kit Box para almacenamiento: no se preocupe, los mezclará o perderá. Todos los diferentes tipos de diodos súper brillantes se separan en una caja de kit ordenada y se etiquetan claramente.

❤ Se puede usar como decoraciones de luz, antorchas, regalos de juguetes, decoraciones de automóviles, publicidad de cajas de luz, indicador de señal, pantallas a color, equipos de diagnóstico o análisis, etc.

❤ Amplia aplicación: puede usarlos para hacer proyectos de bricolaje LED, experimentos de ciencias escolares, decoraciones de automóviles, experimentos electrónicos y eléctricos, etc.

300 Piezas 3mm 5mm Diodos de diodos LED, diodo de emisión Luminosa de 3 mm y 5 mm, diodos de Colores Amarillo, Verde, Azul, Rojo, Blanco, diodos Surtidos para decoración DIY 9,99 € disponible Consultar precio en Amazon Amazon.es Características 【Excelente funcionamiento】Nuestro diodo emisor de luz es brillante, claro, muy estable, no es fácil de parpadear, no es fácil de calentar, bajo consumo de energía, ahorro de energía y larga vida útil.

【Múltiples selección】Nuestro diodo emisor de luz tiene 5 colores diferentes, amarillo, verde, azul, rojo y blanco, hay dos tamaños a elegir, 3 mm, 5 mm, corriente: 20 MA, potencia: 0,06 W aprox.

【Fácil de usar】Simplemente conecta las cuentas de la lámpara al circuito para encender las cuentas de la lámpara. No se necesitan otras herramientas complicadas, con una caja de plástico transparente resistente que puede evitar confusiones o fugas.

【Buen juego】Contiene 200 diodos de 3 mm y 100 diodos de 5 mm, hechos de metal y plástico, puede satisfacer sus diferentes necesidades.

【Amplios aplicaciones】Puede utilizar este diodo emisor de luz para bricolaje, experimentos científicos en la escuela, mantenimiento eléctrico industrial y electrodomésticos, decoración del coche, publicidad en cajas luminosas, indicador de señal, pantalla a color.

