Lartotecnica de Verona está en primera línea de solidaridad en Venezuela

Compañía Veronesa Arteutecnica Saludcon sede en San Martino Buon Albergo, hizo recientemente un gesto importante Solidaridad Donar ayuda sanitaria a organizaciones benéficas Comunidad «Binposta-Venezuela – LA NACION DES MUCHACHOS». Venezuela.

Responsable de la gestion Benposta Ciudad Chicos en Ourensela asociación cuida el legado de un pequeño pueblo en el que los jóvenes eran los héroes, con sus propias leyes, su propia moneda (“koroa”) y una jerarquía donde todos están a la cabeza de un movimiento altruista por el cambio.

Entre la ayuda enviada por Lartecnica, hay cinco Cochecitos de bebé, camas ortopedicas Para poner en marcha e Muchos peatones.

Esta donación ha sido posible gracias a la colaboración con un ciudadano italiano que se organiza anualmente, sin que ninguna asociación la apoye. Un contenedor de ayuda para Venezuela de forma independiente.

Está previsto que la ayuda humanitaria llegue a Maracaibo entre finales de junio y mediados de julio.

Mateo de Fausto, Director General de Lartotecnica“Creemos que una empresa, además de tomar recursos de la región en la que está ubicada, debe devolver algo a la comunidad: eso lo hemos hecho en el pasado y lo seguiremos haciendo, porque la fórmula es apoyar los necesitados”, explica.

depende de San Martino Buon Albergoen provincia de Verona, actualmente posee la empresa 55 empleados, Seis sitios Registró una facturación de 4,2 millones de euros en 2023, con expectativas de 5 millones para 2024, con motivo del Día del Trabajo. Decimoquinto año de actividad.

Matteo Di Fausto, director general de Lartotecnica

Además de las donaciones, que motivaron a la empresa Lartotecnica a apoyar ceres verona, allá Red Onlos Guinea Bissau Y manejar una silla de ruedas de alta tecnología para Francesco, un niño con cuadriparesia espástica: el objetivo – Sensibilizar a la población sobre las dificultades de circulación de las personas con discapacidad..

Di Fausto añade: “Como desarrollo adicional de nuestra actividad caritativa, me gustaría Establecer una asociación en la zona. que aborda un tema Barreras arquitectónicasEste es un problema muy grande para quienes lo han probado, pero rara vez se habla de ello. Esta asociación no sólo pretende sensibilizar a la opinión pública sobre las dificultades cotidianas a las que se enfrentan las personas con discapacidad, sino que también asumirá un compromiso concreto de cooperación con las instituciones locales para promover la adopción de soluciones prácticas e innovadoras a través de encuentros y campañas mediáticas para repensar lo público y lo privado. espacios, haciéndolos utilizables y seguros. Así, el objetivo final será derribar barreras arquitectónicas, no sólo físicas sino también culturales, y promover una sociedad más equitativa y que respete las necesidades de cada persona.

