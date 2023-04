Lancia Delta HF Integrale: guía de compra

El precio del éxito – Lejos de cualquier ciencia, lejos de cualquier dogma automovilístico, es querido y respetado por todos, porque grados reina de las reuniones Lo ganó en el campo. Protagonista de una temporada de éxitos memorables entre las décadas de 1980 y 1990, fue Lancia Delta HF Integral Es uno de los autos más exitosos en la historia del automovilismo y está rodeado por un aura de leyenda Que, con el tiempo, también acabó por convertir en míticos los lanzamientos en carretera. El que siempre ha sido muy apreciado por los amantes de la buena conducción por su comportamiento seguro y atractivo en todas las superficies, garantizado por la combinación ganadora del motor turboalimentado y la tracción total, hoy aparece a precios sorprendentes en el mercado de los coches antiguos y de colección. El resultado es el Lancia Delta HF Integrale coche para unos pocos, atrayendo a una audiencia cada vez más acomodada, pero a veces no lo suficientemente «preparada» para manejar todo lo que implica poseer un vehículo tan especial y único. Entonces esto es corto Guía de compradedicado principalmente a aquellos que «DeltonaEstán pensando en comprarlo, pero también para todos aquellos que son muy apasionados por este modelo pero que no entienden completamente sus puntos fuertes y débiles.

8V, 16V o «evolución»: ese es el truco – el Lancia Delta HF Integral debut al principio 1988 (en la foto de arriba) como evolución deportiva natural de la versión HF 4WD de 1986, el primer Delta equipado con tracción total. Del coche del que procede, hereda el motor gasolina 2.0 turboalimentado de ocho cilindros en culata, que se beneficia de un aumento de potencia de 165 a 185 caballos de fuerza. A finales del año siguiente, un lanzamiento impulsado por un Dieciséis válvulas quien salva 200 caballos de fuerza: identificable de un vistazo Capucha delantera redonda, un detalle que muchos, en su momento, también instalaron en su posterior 8v para darle el mismo aspecto que su hermana más «musculosa». En el 1991 Es el turno de Lancia Delta HF IntegraledesarrolloConocido por los fans como:DeltonaBajo el chasis aumentado, conserva el mismo motor de 16 voltios, aumentando a 205 CV.El Evo2, que debutó en 1993, tiene cinco caballos más, para un total de 210. ¿Cuál elegir?, como veremos en la último párrafo dedicado a citas, se trata, en primer lugar, de una cartera. Pero ahora se debe enfatizar que los menos costosos 8v y 16v de ninguna manera pueden considerarse una opción de respaldo: de hecho, ofrecen rendimientos que no se quedan atrás en casi todas las condiciones de manejo que los del más popular «Evo».

Puede agrietarse en algunos puntos. – Habiendo proporcionado esta breve descripción de las diversas versiones de Lancia Delta HF Integral, analicemos las características más importantes, por supuesto, de cara a una posible compra. Lo primero que hay que comprobar es el coincidencia: Ciertamente no brilla en términos de rigidez, ni está reforzado como las versiones de carreras, tiende a desgastarse en algunos puntos por las tensiones típicas de la conducción deportiva. Las áreas que se examinarán cuidadosamente para asegurarse de que no haya grietas o grietas. grietas, es principalmente la conexión entre el pilar A y el techo, las cúpulas delanteras y las esquinas en la base del parabrisas. Aquí también puede acechar allí Óxidoun problema que también puede afectar en ocasiones a la conexión entre el portón trasero y el techo (es mejor levantar la junta de goma para asegurarse de que todo esté completamente seco), partes bajas Desde las puertas delanteras y desde el interior de los pasos de rueda traseros. También tenga cuidado con las configuraciones no nativas: un marco más rígido pone a prueba el chasis. Por último, comprueba también el desgaste de los neumáticos: si no son uniformes, es posible que el coche haya sufrido un fuerte golpe y no se haya enderezado correctamente.

Cuidado con la distribución – Después de analizar la carrocería y decir que el habitáculo, que está construido con materiales duraderos y construido para durar en el tiempo, no debería reservarse sorpresas desagradables, pasemos a todo lo que hay que revisar debajo del capó. el motor de Lancia Delta HF Integral Es resistente, pero requiere un mantenimiento cuidadoso y cuidadoso para mantenerse en perfecto estado de funcionamiento. Un indicador de buena salud, que recién comienza, esausencia de crujidos y generalmente ruidos sospechosos, mientras que en caliente, al ralentí, la presión del aceite debe permanecer en 1 bar, aumentando en 2 unidades al superar las 3000 rpm. cuidado con distribución: Los propietarios más diligentes reemplazan todo el conjunto, incluida la bomba de agua y la correa del eje de equilibrio delantero, cada dos años. Pero también hay quienes aplazan este plazo un año, salvo que ya hayan recorrido 40.000 km. En cualquier caso, es mejor estar al tanto de esta operación y estar preparado para que la realice, si es necesario, un mecánico experimentado: incluso puedes gastar más de 2000 euros, pero al menos se evitan los peores problemas.

Si el turbo tiene problemas… – También es importante que verifique dos veces su posible descarga futura Lancia Delta HF Integral no sale humo azulado En las fases de aceleración y liberación de gases. Si no, entonces la razón puede ser un mal funcionamiento turbocompresor: un repuesto reparado cuesta alrededor de 450 euros, mientras que por un turbo nuevo y original gastas al menos 1000 extra. Una fuga de aceite justo debajo del parachoques delantero indica un posible problema con el enfriador de aceite, un daño que puede costar unos pocos cientos de euros. No hay problemas particularmente críticos con la caja de cambios y los diferenciales, así que si la transmisión hace ruido o el embrague no funciona bien, tenga cuidado.

Y por ultimo los precios… – Según los anuncios publicados en las principales plataformas de comercio de automóviles en línea, se observa cómo citas Se ha visto un aumento significativo en comparación con incluso hace unos pocos años. Los tiempos en que era posible volver a casa son hermosos Lancia Delta HF Integral 8 válvulas para números en torno a 20.000 ya son cosa del pasado: hoy en día pueden necesitar incluso el doble. La tendencia de crecimiento concierne más claramente al más potente de 16 válvulas, cuyos pedidos ya apenas empiezan desde abajo 50.000 euros. Incluso «Evos» es más caro: para una copia de producción regular, es necesario estimar al menos los gastos 70.000 eurosmientras que los precios de las series especiales, como Blu Lagos, Verde York o Club Italia, fluctúan según el número de ejemplares producidos, el kilometraje y el estado de conservación. Entre 100.000 y 300.000 euros. Más que un nuevo Ferrari 296 GTB.