Lágrimas de Mediaset, confirmación de muerte: “La asesinaron”

Confirmaron su muerte: una crisis en Mediaset que conmocionó a los espectadores.

Mediaset Es una de las redes más seguidas en Italia.. Fundada por Silvio Berlusconi en los años 1990, fue de hecho la primera cadena privada y, a lo largo de los años, ha ganado gran credibilidad y ofrece a los espectadores, de forma gratuita y, por tanto, sin pagar licencia ni cuota de suscripción, una importante gama de programas. Programas, series y programas de TV.

Durante los años Mediaset también se ha renovado Intentó seguir las tendencias y preferencias de los espectadores, manteniendo sin cambios algunos puntos fuertes. Pensemos en Gran Hermano, Hombres y Mujeres o Amici de Maria De Filippi, programas que se emiten cada año desde principios de los años 2000 y que aún no han experimentado una crisis.

Pero en las últimas horas algunos de los espectadores históricos de Mediaset han pasado por una crisis. noticia de su muerte Es oficial, nadie lo hubiera esperado jamás, pero en realidad es así: esto es lo que pasó y lo que se sabe al respecto.

Murió hermosa: y esto es lo que pasó

Quien ama The Bold and the Beautiful es una serie de televisión estadounidense. Creado por Lee Philip Bell y William Bell, el programa se transmitió por primera vez en marzo de 1987, actualmente se transmite en alrededor de 100 países y es el más visto del mundo, con alrededor de 300 millones de espectadores en todo el mundo. En los episodios finales de la versión americana se descubrió que había sufrido una muerte muy inesperada, lo que conmocionó las tramas de la serie y a todos los espectadores.

Lo que en realidad resultó ser todo lo contrario de lo esperado Sheila sigue viva Y no fue ella quien fue asesinada por Staffy, sino su doble, Sugar. Entonces Deacon se dio cuenta de que su amada todavía estaba viva y fue con su hijo Finn a buscarla.

Noticias de Jamila

Pero al mismo tiempo, Staffy descubre que él no mató a Sheila (su suegra), sino a Sugar. Estarás aterrorizado. Mientras tanto, Luna, debido a unas náuseas tras la noche que pasó con Zende, temerá estar embarazada y se hará una prueba: pero al descubrir el resultado negativo, respirará aliviada.

Brooke finalmente se enfrenta a Zende y Poppy, quienes le han causado serios problemas a su hija al dejar a Mint desatendida.