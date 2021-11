Ladies ‘Paradise 6 26 de noviembre de 2021: Episodio

Ladies ‘Paradise Preview 6 26 de noviembre de 2021

Paraíso femenino 6 los 26 de noviembre de 2021 ir al aire en rai 1 Al mirar por primera vez Todos 15:55. A menos que haya cambios de horario, será cuando saldrá al aire el quincuagésimo quinto episodio de la serie, que llegó a la temporada de Daily 4. El episodio también está disponible en Ray Play.

Aquí hay vistas previas Paraíso femenino 6 ¡A partir del 26 de noviembre de 2021!

Ladies ‘Paradise 6 Episodio 55 Conspiración

Umberto tiene una sugerencia para Marco. Dado que el niño decidió quedarse en Milán y trabajar como periodista, el líder decidió involucrarlo en uno de los negocios de los grandes almacenes. Le ofrece la oportunidad de escribir en Paradiso Market. los La sobrina de la condesa Es un chico inteligente que se graduó en derecho y tiene un fuerte carisma. Aceptación. De esta manera trabajará en la redacción de la tienda departamental y podrá acercarse a él. Gema.

Quien no apoye la nueva entrada a las filas del Paraíso es Stefania. Colombo, después de descubrir que esto es tan Marco Sant Erasmo Siendo el autor del ensayo de desalojo, no ocultó su desprecio por él. Stefania siempre tiende a ver lo bueno en las personas. En este caso, Marco actuó de una manera que Venus no pudo justificar.

Entre Umberto y Flora Hay un entendimiento Pero también mutuo acuerdo para pasar por alto lo sucedido en el estudio del comentarista. Es mejor para todos que el beso esquivo que se escapa entre ellos quede como recuerdo.

Salvatore Disponible para acompañar I al país. Para ello tuvo que dejar las riendas de la cafetería por un corto período de tiempo. Cree que las personas más adecuadas para este trabajo son Agnese y Armando. Después de varios días (si no semanas y meses) se encuentran solos uno frente al otro. Aceptan y Tina sorprenderlos.