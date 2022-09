La vidente que predijo la muerte de la Reina ahora revela cuándo morirá Carlo: «Esto es historia»

Después de predecir la muerte Reina ElizabethAhora Logan Smith, el hombre visionario que se hizo viral en las redes sociales, parece haber vaticinado también una muerte Rey CarlosAscendió al trono después del reinado de 70 años de su madre. El 7 de junio, Logan tuiteó anunciando la muerte del hombre de 96 años el 8 de septiembre: Y así fue.





William y Kate, la primera visita a la nación de los Príncipes de Gales. La etapa inicial no es casual





Pero según algunos rumores, el hombre había manipulado el tuit original modificándolo para adivinar la fecha correcta de la muerte de la reina Isabel. Este mensaje ya no se encuentra, salvo algunas capturas de pantalla que circulan constantemente por la red.









Mientras tanto, el propio Logan Smith se ha aventurado a hacer otra predicción, esta vez sobre el nuevo rey, Carlos III. Pero ella no seguirá los pasos de su madre: parece, de hecho, que el exmarido de Diana Spencer gobernará muy poco. Según las predicciones de una adivina (o supuesta), el ex Príncipe de Gales estará al frente de la corona solo por un período cuatro años: «Rey Carlos Morirá el 28 de marzo de 2026 cuando tenga 78 años. Leemos en el último post.









En 2023 se espera la coronación del rey Carlos III, que será muy diferente a la coronación de su madre en 1953. El nuevo gobernante ha pedido una ceremonia más rápida e íntima para representar a la monarquía moderna. Además, el nuevo rey no quería excesos ni lujos para no agobiar a sus súbditos, que ya estaban gravemente afectados por la reciente crisis económica. Según The Sun, el gran día será probablemente el 2 de junio, la misma fecha en la que la reina Isabel fue coronada a los 25 años, aunque puede adelantarse a mayo. Veremos.

