La verdad estaba justo delante de nuestros ojos

Elari Blasey sorprende a todos: nos advirtieron sobre el divorcio con Totti, la verdad estaba frente a nuestros ojos pero no nos dimos cuenta. Aquí están todas las señales que no notamos.

Hilary Blasi y Francesco Totti Realmente estoy al borde del divorcio. Aparentemente, la crisis ha existido por algún tiempo. Anfitrión de Mediaset Nos advirtieron sobre el divorcio. Pero ahora sólo recogemos las señales.

Ilary Blasi y Francesco Totti, una gran historia de amor al final de la línea

Este año no parece tan afortunado para algunas parejas de la pantalla chica. Después de anunciar la despedida Michel Hunziker y Tommaso Trussardien algún momento también podemos leer sobre el intervalo final entre Francesco Totti e Ilari Blasi.

Hace dias que venimos hablando nada mas que de otro matrimonio entre dos Vippos que podria darse pronto Llegar al final. El lanzamiento de los rumores de una crisis entre la guapa presentadora de Mediaset y el exjugador de la Roma, fue el primero Dagosbya.

aunque bayas Intenta desmentir estos rumores, de hecho parece ser entre los dos La crisis ha existido durante mucho tiempo.. ilary plasien un sentido, Ya hemos advertido sobre el divorcio. Con su esposo: La verdad estaba ante nuestros ojos, pero recién nos dimos cuenta hoy.

La Entrevista Profética de la Introducción

Hilary Blasi y Francesco Totti Han estado juntos durante veinte años. Después de tres años de noviazgo, 17 matrimonios y tres hermosos hijos, es posible que lo anuncien pronto El final de un gran amor.

En las revistas del corazón ahora son los campeones indiscutibles. de todos modos Francesco Totti negó los rumores de una crisis, Las señales de que ustedes dos están teniendo un período romántico ahora están ahí para que todos las vean.

En primer lugar, marido y mujer ya no se muestran juntos en las redes sociales, pero tampoco en público. en septiembre, Hilary Blasi no estuvo presente en la fiesta de cumpleaños número 45 del exjugador de la Roma. pero, esto no es todo.

Resultó ser profético.en el caso, Unas palabras pronunciadas por la guapa presentadora de Mediaset Durante una entrevista que data de hace unos meses. Hablando sobre su vida privada, Blasey dijo: «Las cosas funcionan con Francesco, pero en la vida nunca se sabe, todo puede cambiar».

en breve El preludio de la crisis estaba ahí En general, Blasey también nos lo anunció. Como he mencionado Dagosbya Cualquiera que sea el caso, Su matrimonio ahora estará a punto de terminar.. Los dos ya vivían separados en la casa y él También estará saliendo con otra mujer, como Noemi Bocchi.