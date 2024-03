La Unión Europea llevará ayuda a Gaza a través de un corredor marítimo

a El corredor marítimo desde la costa de la República de ChipreEl «faro» de la Unión Europea en el Mediterráneo oriental, Entrega de ayuda por mar a la Franja de Gaza Después de más de cuatro meses de guerra librada por las fuerzas armadas israelíes, la situación humanitaria se ha vuelto catastrófica. Naciones Unidas advirtió, según varios medios internacionales, que una cuarta parte de la población de la Franja, o más de medio millón de personas, están a un paso de la hambruna. Los pocos convoyes humanitarios que pudieron entrar están llenos de personas que intentan obtener alimentos, medicinas y otros medios de vida que no están disponibles.

Presidente de la Comisión Europea Úrsula von der Leyenque recientemente fue nominado como el candidato más destacado en la conferencia del Partido Popular Europeo en Bucarest, se dirigió ayer a Larnaca, en la costa este de Chipre, para reunirse con el presidente. Nikos Christodulides Anunciar la próxima apertura de un corredor marítimo humanitario, con base en Larnaca, para llevar ayuda a Gaza en un intento de aliviar la situación cada vez más trágica de la población civil. «La situación humanitaria en Gaza es terrible, con familias y niños palestinos inocentes desesperados», dijo von der Leyen. «Hoy en Gaza nos enfrentamos a una catástrofe humanitaria».Lo que está pasando en Oriente Medio nos afecta directamente como europeos – dijo Christodoulides – La guerra de ultramar no es una crisis regional con un impacto limitado: El contagio de la crisis tendrá consecuencias catastróficas y tenemos la responsabilidad de actuar«.

¿Quién está involucrado en el proceso?

En la operación, cuyos detalles prácticos aún no están del todo claros, participan la Comisión Europea, Grecia, Italia, Países Bajos, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Estados Unidos. Pretenden entregar «cantidades adicionales de ayuda humanitaria por mar» a la poblaciónSegún se indicó en el comunicado conjunto emitido ayer. La costa del sector es arenosa, y un barco no puede fondear allí, porque quedaría varado. No hay puertos en Gaza, excepto el puerto deportivo de la ciudad de Gaza. Estados Unidos discutió la construcción de un puerto temporal en Gaza, pero von der Leyen no dio detalles, no esperó preguntas de la prensa y se limitó a declaraciones.

Axios informó que Global Central Kitchen, una organización fundada por el chef José Andrés dedicada a preparar comidas para ser entregadas a las víctimas de desastres y que von der Leyen citó específicamente, está trabajando con los Emiratos Árabes Unidos para entregar comidas y alimentos a Gaza comenzando en Larnaca. Esto se hace utilizando pequeñas embarcaciones y vehículos anfibios capaces de desembarcar en la costa norte de Gaza.

Plazos ajustados para la apertura del corredor

El presidente chipriota anunció un plazo muy ajustado: “Estamos muy cerca de abrir el corredor, el sábado o el domingo. Estoy muy feliz de ver la operación piloto que ya se lanzó hoy: la asociación que comenzó con World Central Kitchen, a quienes quiero agradecer de todo corazón su importante e incansable trabajo. Los portavoces del ACNUR continuaron remitiendo detalles a las autoridades chipriotas, enfrentándose a numerosas preguntas de los periodistas en Bruselas, que preguntaban cuándo el corredor humanitario podría comenzar a permitir la entrega de grandes cantidades de ayuda humanitaria.

La portavoz de la Comisión, Verlie Nuyts, dijo durante la conferencia de prensa en Bruselas que la Comisión «apoya a la población civil en Palestina», sin dar objetivos cuantitativos. El problema es «entregar ayuda al pueblo palestino».

La ayuda a Gaza y el papel de la Unión Europea

Hasta ahora, la ayuda de la UE llega a Gaza a través de asociaciones que operan en Palestina y a través de un puente aéreo: se han realizado más de 40 vuelos, aterrizando en Egipto y luego por tierra a través del cruce de Rafah. De esta forma llegaron a la Franja unas 1.800 toneladas de ayuda. «Pero las necesidades son enormes», afirmó el portavoz Balas Ujvari, también porque el número de camiones que pasan por el cruce es mucho menor que en el período anterior a la guerra. Para el presidente chipriota, el corredor marítimo «unidireccional» desde Larnaca a la costa de Gaza pretende ser «un complemento a otras rutas, incluido el cruce de Rafah desde Egipto y los lanzamientos aéreos desde Jordania».

La Comisión Europea tiene la intención de explorar «todas las formas posibles» de aumentar la entrega de ayuda a Gaza. «Hasta donde yo sé, la ayuda irá directamente a Gaza», dijo Palash Ugvari, «y por lo tanto no aterrizará en Egipto, sino directamente en la costa de la Franja». La Comisión no explicó cómo se llevaría a cabo en la práctica la operación, ya sea con pequeñas embarcaciones, vehículos anfibios u otros medios. «Por supuesto que estamos trabajando con organizaciones asociadas y ellas participarán en las operaciones», sugirió Ugvari. autoridades chipriotas para más detalles.

Para von der Leyen, el corredor marítimo “podría marcar una diferencia real en la situación del pueblo palestino”. Pero, paralelamente, continuaremos nuestros esfuerzos para brindar asistencia a los palestinos por todos los medios posibles. «Evaluaremos todas las opciones, incluidos los lanzamientos desde el aire, si nuestros socios humanitarios en el terreno deciden que funcionará».

«La perspectiva de la Unión Europea es una solución de dos Estados».

El presidente aprovechó la oportunidad, en Larnaca, para reiterar que para la Unión Europea “la posibilidad sigue siendo una solución de dos Estados”. Esto requiere una tregua humanitaria inmediata, que conduzca a un alto el fuego sostenible. Está claro que no puede haber desplazamiento forzado de palestinos ni asedio de Gaza. Pero está igualmente claro que Gaza no puede ser un refugio seguro para los terroristas. Seguiremos exigiendo la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes en poder de Hamás. Concluyó diciendo que Europa seguirá contribuyendo a generar impulso para este horizonte político.

¿Puerto temporal para Gaza? «Dos meses antes de que comience el trabajo».

El secretario de prensa del Pentágono dijo ayer que construir y operar un puerto temporal en Gaza, como supone Estados Unidos, con un muelle flotante y un puente utilizado para entregar ayuda humanitaria vital, tomará «al menos un mes o posiblemente dos meses». Mayor General Patrick Ryder. Ryder también dijo que la construcción probablemente requerirá hasta 1.000 militares estadounidenses para completarse.

¿Cómo funcionará? Según CNN, el corredor marítimo será utilizado por varios países, pero el muelle flotante frente a la costa de Gaza será operado por el gobierno de Estados Unidos y será construido por fuerzas militares estadounidenses, incluido personal de la Armada y el Ejército. El muelle permitirá a los barcos descargar cargamentos de ayuda, que luego serán transportados a través de un puente hacia Gaza también establecido por el ejército estadounidense. Estados Unidos – según funcionarios entrevistados por CNN – todavía está tratando de determinar quién podría estar al otro lado del puente para recibir y distribuir ayuda dentro de la Franja.

¿Cómo se desarrolló? Una fuente familiarizada con la planificación le dijo a CNN que el plan portuario tentativo fue desarrollado en parte por una organización llamada Fogbow, un grupo consultor formado por ex militares y empleados de las Naciones Unidas, USAID y la CIA. .

Mientras tanto, en su discurso del jueves, el presidente estadounidense Joe Biden prometió que “no habrá agentes estadounidenses sobre el terreno”. Cuando los periodistas insistieron el viernes en quién garantizaría la seguridad portuaria, Biden dijo que serían los israelíes.